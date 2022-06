Fermata per doping la n.211 del ranking WTA Barbara Gatica: positiva al Boldenone durante il torneo di Bogotà

L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha annunciato la squalifica provvisoria per doping della 25enne cilena Barbara Gatica, attuale numero 211 del ranking WTA in singolare e vincitrice in questa stagione di un titolo ITF da $25.000 di montepremi a Salinas. La giocatrice sudamericana, classificata tra le prime 200 del mondo in doppio (specialità nella quale si è aggiudicata ben diciotto titoli a livello professionistico), è risultata positiva al Boldenone in un test effettuato ad aprile durante il WTA 250 di Bogotà.

In attesa di ulteriori provvedimenti, la giocatrice è stata sospesa e dunque non potrà partecipare ad alcun evento del circuito internazionale. Il suo ultimo torneo disputato è l’ITF da $60.000 di Grado dello scorso maggio, nel quale perse al secondo turno del tabellone principale contro la nostra Sara Errani.