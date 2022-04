Luca Nardi vola in semifinale a Barletta (con il programma di domani)

Ci pensa il giovane Luca Nardi a tenere in alto i colori italiani all’Open di Barletta-Trofeo La Pulita&Service. Il 18enne di Pesaro vola in semifinale dopo aver superato agevolmente il francese Geoffrey Blancaneaux. Primo set chiuso sul punteggio di 6/2 per l’Italiano e secondo parziale vinto per 6/4. Domani mattina (sabato 16 aprile), Nardi cercherà di conquistare l’accesso alla finalissima, sfidando l’altra rivelazione del torneo, Miljan Zekic, che dalle qualificazioni è arrivato fino alla fase finale del torneo internazionale. Il serbo, invece, ha superato nei quarti il russo Alexander Shevchenko con un doppio 6/4.

Non ce l’ha fatta, invece, l’altro italiano impegnato oggi sulla terra rossa del circolo “Hugo Simmen” di Barletta. Luciano Darderi, infatti, si è arreso alla testa di serie numero due del seeding. Il portoghese Nuno Borges ha fatto valere la migliore classifica e soprattutto la grande esperienxza, vincendo in rimonta. Dopo aver perso il primo set per 1/6, il portoghese ha avuto la meglio ai vantaggi nel secondo parziale, per poi approfittare del crollo di Darderi nel terzo set, chiuso per 6/1. Borges, affronterà nella seminale di domani mattina il ceco Zdenek Kolar, vincitore di un altro match molto combattuto contro l’olandese Jelle Sels. Kolar è partito male perdendo 5/7 il primo, per poi rifarsi negli altri due per 7/5 e 6/1.

Il programma di domani (sabato 16 aprile) prevede le due semifinali sul campo centrale a partire dalle ore 11. A seguire la finale di doppio: la coppia composta dal giapponese Mclachlan e il polacco Walkow, affronterà il tandem russo Karlovskiy-Tiurnev. Domenica 17 aprile, invece, la finale del singolare si giocherà alle ore 10.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Zdenek Kolar vs [2] Nuno Borges

2. [WC] Luca Nardi vs [Q] Miljan Zekic

3. [1] Ben McLachlan / Szymon Walkow vs Evgeny Karlovskiy / Evgenii Tiurnev