Masters 1000 Monte Carlo: Musetti diverte ma si fa rimontare da un set e un break avanti, cede a Schwartzman al terzo set

Si ferma agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Monte Carlo. Il giovane azzurro cede a Diego Schwartzman in tre set, 2-6 6-4 6-3 lo score a favore dell’argentino, bravo a rimontare sotto di un set e 1-3 nel secondo. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca a Musetti, poiché fino alla metà del secondo set aveva giocato discretamente bene, controllando il gioco grazie alle sue variazioni. Purtroppo il servizio non l’ha quasi mai sostenuto per tutto il match, e un calo evidente nel quinto game, durato fino al doppio break subito, ha cambiato l’inerzia della partita. Schwartzman ha iniziato a prendere il comando dello scambio, ha spostato Lorenzo con il suo ritmo da fondo campo ed ha così impedito all’azzurro di produrre quelle variazioni, tocchi e cambi di ritmo che l’avevano avvantaggiato nella prima fase dell’incontro. Si è innervosito Musetti, ha perso efficacia col diritto e ha subito la maggior consistenza dell’argentino, fino alla sconfitta. Peccato, perché c’era spazio per vincere una partita importante, che l’avrebbe issato ai quarti del torneo. Restano tante giocate di qualità, momenti di grande tennis, ma anche la consapevolezza di dover incrementare la consistenza, fisica e mentale, per reggere dure battaglie contro lottatori come Diego. C’è stato un calo mentale che l’ha innervosito, ma il fattore fisico è parso decisivo alla sconfitta dell’azzurro. Del resto, Schwartzman è uno dei più grandi fighter del tour, sul rosso quando è in forma atletica è un brutto pesce per tutti.

Musetti inizia benissimo il match. A zero vince il primo game e strappa il break per il 2-0 con un uno-due splendido (chiusura col diritto dopo un lungo scambio, rovescio lungo linea al volo meraviglioso), 2-0. Durissimo il terzo game, Lorenzo commette due doppi falli e restituisce il break alla seconda chance. Continua però a giocare il suo tennis brillante, non dando mai ritmo a Schwartzman, in difficoltà nell’arginare le continue variazioni dell’azzurro. Alla terza palla break, Musetti torna avanti 3-1, con altre giocate splendide, incluse palle corte perfette, che nemmeno un “motorino” come Diego prova a rimettere. 4-1 e poi 5-1 Musetti, con il doppio break strappato grazie ad un errore di Schwartzman col diritto. Serve per primo parziale Lorenzo, ma in una giornata brillante con i colpi fondamentali, il servizio non va. Altri due doppi falli, incluso quello sul 15-40 che regala il 2-5 all’argentino. Nel game anche due errori, un po’ di fretta di chiudere. La battuta è quasi un handicap finora nel match. Adesso è Diego di nuovo difficoltà, aggredito da un diritto vincente di “Muso” in risposta e poi largo col rovescio in scambio, 0-30. Il doppio fallo lo condanna allo 0-40, Tre Set Point Musetti. Chiude al secondo, bordata di diritto di Lorenzo che Diego non contiene. 6-2 Musetti in 45 minuti. Molto bene col diritto, incisivo e pochi errori rispetto ai suoi standard recente (ben 7 winner col diritto e “soli” 3 di rovescio).

Il punto sul 30 pari all’avvio del secondo set è la foto del match: Musetti comanda col diritto, Diego rincorre senza riuscire ad invertire l’inerzia dello scambio, fino al drop shot perfetto dell’azzurro, imprendibile. Da 15-30, anche col servizio, Lorenzo scatta avanti 1-0. Male l’argentino nel secondo gioco: un doppio fallo lo manda 15-30, palla malamente in rete, quindi subisce un gran vincente col diritto di Musetti, per il 15-40. Arriva il break, con l’azzurro in comando, sposta il rivale col diritto carico e quindi, da tre quarti campi, trova l’affondo che lascia Schwartzman. 2-0 e servizio per Lorenzo, che continua dominare il campo col diritto, oggi spettacolare nella direttrice inside out. Duro per l’azzurro il terzo game, si salva sulle due prime palle break, ma vola via il rovescio sulla terza, ora serve Schwartzman 1-2. Ma la sua battuta oggi proprio non va, con due doppi falli cede per sesta volta di fila game di battuta, 3-1 Musetti. Chi serve è in “svantaggio” oggi, anche Lorenzo cede il game a 15. Diego finalmente vince il suo primo game al servizio, per il 3 pari. Sbaglia totalmente un attacco Musetti nel settimo game, quindi cerca una smorzata che Schwartzman rigioca vincente. Il terzo errore del game condanna Musetti allo 0-40. Doppio fallo, terribile chiusura per un gioco da dimenticare, 4-3 e servizio Schwartzman. Continua il momento “no” dell’azzurro, che commette troppi errori, vince il quarto game di fila l’argentino. 5-4 Schwartzman, Musetti trova un rovescio lungo linea vincente strepitoso sul 30 pari, strappa la palla break, ma risponde male su di una prima palla precisa. Stesso film sulla 2a palla break. Chiude 6-4 Diego con un bel diritto vincente al primo set point.

Nel terzo set Musetti va in difficoltà nel terzo game, 0-30. Ritrova efficacia col diritto, ma poi Schwartzman resiste in difesa strappando il punto del 15-40. Cerca un vincente lungo linea col diritto, ma la palla gli scappa via. Break Schwartzman, 2-1 e servizio avanti, troppi errori dell’azzurro, ha perso il controllo dello scambio. Infatti ora è Diego a spingere e comandare, con un parziale di 10 punti a 2. Si prende un warning Musetti per uno sputo sulla riga, comportamento non consentito dal regolamento. È nervoso ora l’azzurro, su butta avanti ma incassa un bel passante di tocco dell’argentino, velocissimo su ogni palla. 3-1 Schwartzman. Musetti cerca di rompere il ritmo, ora pressante, del rivale con la palla corta. La tattica funziona, vince finalmente un buon game, ma è sotto 2-3. Si porta 0-30 Musetti in risposta, ma Diego è solido e con 4 punti di fila resta avanti 4-2. Lorenzo invece cede il settimo game, con un grave errore di rovescio e poi due ottime accelerazioni dell’argentino. Si porta 5-2 Schwartzman. Non riesce a chiudere al servizio, Musetti accelera a tutta col diritto e vince sulla palla break uno scambio molto duro. Purtroppo, servendo 3-5, Lorenzo è impreciso, anche di volo con una volée giocata malissimo. 0-30 e poi 0-40 con una “stecca” col diritto dal centro. Tre Match Point Schwartzman. Cancella il primo con una volée perfetta di rovescio, ma capitola al secondo, col doppio fallo. Stanco, fisico e di testa, perde 6-3.

Lorenzo Musetti vs [12] Diego Schwartzman (non prima ore: 12:00)



ATP Monte Carlo Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 4 3 Diego Schwartzman [12] Diego Schwartzman [12] 2 6 6 Vincitore: Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-2 → 6-2 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

0 ACES 16 DOUBLE FAULTS646/82 (56%) FIRST SERVE 61/84 (73%)21/46 (46%) 1ST SERVE POINTS WON 35/61 (57%)17/36 (47%) 2ND SERVE POINTS WON 6/23 (26%)5/13 (38%) BREAK POINTS SAVED7/14 (50%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1326/61 (43%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 25/46 (54%)17/23 (74%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 19/36 (53%)7/14 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 8/13 (62%)13 RETURN GAMES PLAYED 1430 WINNERS 2138 UNFORCED ERRORS 3038/82 (46%) SERVICE POINTS WON 41/84 (49%)43/84 (51%) RETURN POINTS WON 44/82 (54%)81/166 (49%) TOTAL POINTS WON 85/166 (51%)211 km/h MAX SPEED 191 km/h189 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 161 km/h145 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 141 km/h