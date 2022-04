Il via al tabellone principale del 45° Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze

Dopo due giorni di qualificazioni parte ufficialmente con il primo turno dei tabelloni principali la 45ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze” al Circolo del Tennis Firenze. L’obiettivo di tutti i partecipanti sarà quello di essere uno dei protagonisti delle finali previste, come tradizione, nel giorno di Pasquetta (lunedì 18 aprile).

“Abbiamo potuto riassaporare il tennis giovanile internazionale – spiega il presidente Carlo Pennisi – già in queste prime due giornate ho visto tanti soci e appassionati che sono venuti a seguire gli incontri. C’è tanta voglia anche da parte dei tecnici e degli addetti ai lavori di far confrontare i propri allievi in un tennis di spessore mondiale. Solo in questa maniera i ragazzi possono crescere e migliorarsi. Quest’anno avremo una partnership solidale molto importante con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer che ha un proprio gazebo all’entrata per far conoscere le attività che svolgono. Inoltre si svolgeranno degli incontri con le famiglie che sono in programma giovedi 14 e venerdi 15 aprile alle 17 su temi quali “Sport e sana alimentazione” e “Sport e prevenzione, la possibilità di un’attività fisica per tutti” e saranno effettuati nel giardino davanti alla Palestra del Circolo”

Se la presenza del siciliano under 16 Federico Cinà, grazie a una wild card, è senz’altro un valore aggiunto del torneo maschile chi è senz’altro pronto a giocarsi le sue chance nella manifestazione internazionale è il romano Daniele Minighini uno dei favoriti del seeding maschile “Non vedo l’ora di poter giocare e confrontarmi in questo torneo che ha una tradizione incredibile – spiega il giocatore dello Sporting Eur Roma classificato 2.2 e seguito dal padre Cristiano a livello tecnico e vincitore l’anno passato del Torneo Under 18 di Salsomaggiore – ho visto l’albo d’oro e osservare vincitori così altisonanti è qualcosa di incredibile. Mi piacerebbe anche a me inserire il mio nome tra questi. Il mio obiettivo è quello di giocare tutti i tornei giovanili per conquistare l’accesso al Roland Garros junior e agli altri slam”. Quali sono le tue caratteristiche ? “In campo sono aggressivo, punto a giocare scambi veloci e dal lato del dritto riesco a conquistare tanti punti- spiega il simpatico romano – Poi vario molto, gioco il back e prendo bene la rete: questi sono i miei punti di forza. Insieme ai tecnici del centro di Tirrenia sto lavorando molto sul rovescio e sul servizio”.

La numero 1 del tabellone femminile dell’Itf under 18 Città di Firenze Evialina Laskevich giocherà senza bandiera: libera.