Da Monte Carlo: Novak Djokovic “Speriamo di giocare in futuro e le partite non diventino sei in sei mesi”

Novak Djokovic : “Sono molto felice di essere qui. Monaco è stata la mia casa per dieci anni. Sono stato qui per un decennio, mi sono allenato in questo club, sia sui campi veloci che sulla terra battuta. Ho tutta la mia famiglia qui. Ho aspettato con ansia il momento di competere in un torneo di nuovo, quindi questo è il posto migliore per iniziare”.

“Sono felicissimo di questo traguardo del Ranking e me lo tengo stretto!

Speriamo di giocare in futuro e le partite non diventino sei in sei mesi! (sorride perchè ora sono tre in tre mesi). Ovviamente mi manca la competizione. Mi sento motivato per stare nel tour e competere con i ragazzi giovani e con i migliori giocatori per i trofei più importanti. Certamente, gli ultimi mesi sono stati difficili per me mentalmente e dal punto di vista emotivo. Ma sono qui, e cerco di lasciarmi tutto questo dietro le spalle e andare avanti. Sono cresciuto sulla terra battuta in Serbia e storicamente ho avuto i miei migliori risultati sulla terra, e poi la vittoria al Roland Garros dell’anno scorso è ancora fresca nella memoria, quindi cerco di trarre ispirazione da questo“.

“Cerco di andare avanti, cerco di trasformare tutto in un’energia più positiva che servirà per quello che verrà in futuro. Voglio essere ottimista e positivo. Cerco di imparare da tutto quello che mi succede nella vita, ogni esperienza, specialmente qualcosa di così grande come quello che è successo a gennaio”.