Gael Monfils dà forfait a Monte Carlo: “Voglio giocare fino a 40 anni, quindi mi prendo cura del mio corpo” (con il tabellone aggiornato)

Gael Monfils ha annunciato poche ore fa il suo ritiro dal Masters 1000 di Monte Carlo a causa di un fastidio al piede destro.

In conferenza stampa, il francese ha commentato il suo infortunio: “Il piede mi fa male da Miami, e qui ho avuto una buona settimana di allenamento nonostante questo problema. Però voglio stare molto attento. Ho fatto una risonanza magnetica e non ha senso che io giochi. In questa fase della mia carriera è meglio che mi riposi per cercare di raggiungere i miei obiettivi principali. Voglio giocare fino a 40 anni, quindi mi prendo cura del mio corpo. Quando ho dolore da qualche parte, cerco di gestirlo saggiamente, ma sarò ancora un problema per tutti questi giovani giocatori per i prossimi quattro anni.”

Md

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Davidovich Fokina, Alejandro vs Giron, Marcos

(WC) Goffin, David vs (Q) Lehecka, Jiri

Evans, Daniel vs (14) Bautista Agut, Roberto

(10) Fritz, Taylor vs (WC) Catarina, Lucas

(WC) Tsonga, Jo-Wilfried vs Cilic, Marin

Korda, Sebastian vs van de Zandschulp, Botic

Bye vs (8) Alcaraz, Carlos

(4) Ruud, Casper vs Bye

(Q) Rune, Holger vs Karatsev, Aslan

Lajovic, Dusan vs Krajinovic, Filip

Dimitrov, Grigor vs (15) Basilashvili, Nikoloz

(11) Hurkacz, Hubert vs (Q) Dellien, Hugo

Martinez, Pedro vs Humbert, Ugo

Ramos-Vinolas, Albert vs Griekspoor, Tallon

Bye vs (7) Norrie, Cameron

(6) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Musetti, Lorenzo vs Paire, Benoit

Fucsovics, Marton vs Harris, Lloyd

Khachanov, Karen vs (12) Schwartzman, Diego

(16) Sonego, Lorenzo vs Ivashka, Ilya

(LL) Cressy, Maxime vs Djere, Laslo

Fognini, Fabio vs Rinderknech, Arthur

Bye vs (3) Tsitsipas, Stefanos

(5) Rublev, Andrey vs Bye

de Minaur, Alex vs (Q) Zapata Miralles, Bernabe

(Q) Ruusuvuori, Emil vs Garin, Cristian

(PR) Coric, Borna vs (9) Sinner, Jannik

(13) Carreno Busta, Pablo vs (Q) Baez, Sebastian

(WC) Wawrinka, Stan vs Bublik, Alexander

(Q) Munar, Jaume vs Delbonis, Federico

Bye vs (2) Zverev, Alexander