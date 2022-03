Challenger Oeiras: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 8 azzurri nel Md e 2 nelle quali

Challenger Oeiras 80 – Tabellone Principale – terra

(1) Paire, Benoit vs Serdarusic, Nino

Qualifier vs Sousa, Pedro

Qualifier vs (SE) Michalski, Daniel

Bourgue, Mathias vs (5) Kolar, Zdenek

(4) Monteiro, Thiago vs Moroni, Gian Marco

Skatov, Timofey vs (WC) Cacao, Tiago

Qualifier vs Kuzmanov, Dimitar

(WC) Araujo, Pedro vs (6) Borges, Nuno

(8) Giannessi, Alessandro vs Kuhn, Nicola

(Alt) Bonadio, Riccardo vs Giustino, Lorenzo

(WC) Domingues, Joao vs Zeppieri, Giulio

Qualifier vs (3) Travaglia, Stefano

(7) Kopriva, Vit vs (Alt) Rosol, Lukas

Popko, Dmitry vs Qualifier

Elias, Gastao vs Qualifier

(Alt) Vavassori, Andrea vs (2) Mager, Gianluca

(1) Sanchez Izquierdo, Nikolasvs (Alt) Wehnelt, KaiFayziev, Sanjarvs (7) Rybakov, Alex

(2) Darderi, Luciano vs (WC) Faria, Jaime

Choinski, Jan vs (10) Cuevas, Martin

(3) Forti, Francesco vs (WC) Stoliar, Illia

(Alt) Faria, Luis vs (11) Perchicot, Matthieu

(4) Misolic, Filip vs (Alt) Marti Pujolras, Alex

(WC) Cabral, Francisco vs (9) Gerch, Lucas

(5) Madaras, Dragos Nicolae vs (Alt) Pospisil, Jaroslav

Rubin, Noah vs (8) Fanselow, Sebastian

(6) Kirkin, Ergi vs (Alt) Nijboer, Ryan

(WC) Gomes, Miguel vs (12) Den Ouden, Guy

COURT CENTRAL – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Luciano Darderi vs [WC] Jaime Faria

2. [WC] Miguel Gomes vs [12] Guy Den Ouden

3. [Alt] Luis Faria vs [11] Matthieu Perchicot

4. [WC] Francisco Cabral vs [9] Lucas Gerch

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Noah Rubin vs [8] Sebastian Fanselow

2. [3] Francesco Forti vs [WC] Illia Stoliar

3. Sanjar Fayziev vs [7] Alex Rybakov

4. [1] Nikolas Sanchez Izquierdo vs [Alt] Kai Wehnelt

Court 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Jan Choinski vs [10] Martin Cuevas

2. [5] Dragos Nicolae Madaras vs [Alt] Jaroslav Pospisil

3. [6] Ergi Kirkin vs [Alt] Ryan Nijboer

4. [4] Filip Misolic vs [Alt] Alex Marti Pujolras