Notizie dal Mondo: Moratoglou parla della fase complicata di Emma Raducanu che intanto firma con “Porsche”. Iga Swiatek e l’inaspettato secondo posto. Peliwo cambia nazionalità. Russi e Bielorussi a rischio Wimbledon

Emma Raducanu è uno dei nomi più noti del circuito femminile – basta guardare la sua incredibile lista di sponsorizzazioni -, tuttavia, dopo il suo incredibile titolo agli US Open, le cose non sono andate come si pensava.

Patrick Mouratoglou su questo argomento ha dichiarato: “Penso che possa vincere altri Grand Slam, ma naturalmente è troppo presto per vincerne perché agli US Open ha giocato senza pressione e improvvisamente è arrivata tutta la pressione e ha smesso di essere la giocatrice che era prima degli US Open”, ha confessato l’allenatore.

Ma per il francese questa fase delicata della Raducanu è comprensibile. “È successo tutto così in fretta e non credo che abbia le basi per avere così tanta pressione. Ha un gioco molto buono e ha un grande atteggiamento in campo. Ha mostrato una buona forza mentale perché quello che ha fatto agli US Open è qualcosa di pazzesco.

È sempre importante vincere un Grand Slam, ma quello che ha fatto lei è stato davvero speciale. D’altra parte, è successo così in fretta che se le porrete una domanda di come ha fatto, sono sicuro che non sarebbe in grado di rispondere”.

Intanto Emma Raducanu continua a costruire una impressionante serie di accordi pubblicitari. La numero 13 della classifica WTA ha annunciato un’altra sponsorizzazione, questa volta da Porsche, che ha svelato la partnership in pompa magna. Qualcosa che ha reso orgogliosa Raducanu, la campionessa a sorpresa degli US Open della scorsa stagione.

“La Porsche è sempre stata nei miei pensieri. È una delle marche che ho sempre amato fin dalla più tenera età. Uno dei miei allenatori aveva una 911 Targa. Quando l’ho vista, sognavo di possederne una. È importante allinearmi con partnership e marchi che amo e con cui mi identifico. Questa partnership è incredibile”.

sta vivendo una delle fasi migliori della sua carriera, grazie al titolo al WTA 1000 Indian Wells e alla sua conseguente ascesa al secondo posto nella classifica mondiale.La giocatrice polacca si sta affermando sempre più come uno dei grandi riferimenti del circuito e sembra che nemmeno lei ne sia veramente consapevole. “È incredibile quello che ho fatto. Devo guardare e controllare la classifica da sola per capire che sia vero. È troppo surreale da descrivere ora, onestamente. Ma voglio andare più in alto perché sento che la prima posizione è sempre più vicina”.

Durante la scalata al secondo posto, Swiatek ha lasciato un’interessante rivelazione. “Non me ne sono resa conto fino ad oggi. Onestamente, non ne avevo idea, non sapevo nemmeno che fosse possibile arrivare in questo torneo a quella posizione, è stata una cosa inaspettata per me. Inoltre, la classifica non è mai l’obiettivo principale, quindi non so nemmeno come reagire”.

“Nei prossimi giorni mi sentirò molto felice per questo. Arrivare ai livelli della Radwanska significa molto per me. Ho la possibilità di raggiungere la vetta della classifica WTA, quindi devo riflettere ma non posso distrarmi da quello che sto facendo e, soprattutto, non posso mettermi pressione”.

Dal sito ATP apprendiamo cheha cambiato nazionalità ed è diventato cittadino polacco.Peliwo, canadese fino alla scorsa settimana, è stato il protagonista della stagione Juniores 2012. Riuscì infatti a ripetere l’impresa compiuta da Stefan Edberg nel 1983, cioè nel raggiungere la finale in tutti e quattro i tornei dello Slam in un anno. A differenza del campione svedese non riuscì a vincerli tutti ma uscì sconfitto nei primi due.

Lo sport non ha chiuso un occhio sulla guerra in Ucraina e le misure per penalizzare la Russia e la Bielorussia si sono rapidamente moltiplicate. Per quanto riguarda il tennis, i giocatori dei loro rispettivi paesi possono continuare a competere ma senza la bandiera della loro nazione o qualsiasi denominazione. In altre parole, giocano senza una bandiera. Tuttavia, recentemente è emersa una sorta di “minaccia” dall’Inghilterra.

Il ministro dello sport britannico ha spiegato che ai tennisti russi potrebbe essere vietato di gareggiare a Wimbledon a meno che non manifestino pubblicamente contro il governo di Vladimir Putin.