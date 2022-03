Victoria Azarenka scoppia a piangere durante la partita per la situazione in Ucraina (Video)

Victoria Azarenka ha avuto un crollo nervoso ad Indian Wells durante la sfida con la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina. Durante il secondo set Azarenka, 32 anni, non è riuscita a servire: ha iniziato a piangere e si è accovacciata, appoggiandosi alla racchetta. La giudice di sedia le ha chiesto cosa non andava e lei ha risposto: “Mi dispiace, mi dispiace tanto” (riferendosi alla crisi Russa-Ucraina).

In conferenza stampa Victoria ha parlato chiaramente della situazione ed illustrato la sua visione del mondo, dove non c’è posto per alcuna guerra.