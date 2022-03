Brooskby: “Credo di essere bravo a leggere il gioco e capire i punti deboli dei miei avversari”

L’edizione 2022 di Indian Wells sta riservando non poche sorprese. Medvedev è crollato contro un (ottimo) Monfils, una sconfitta imprevista e che gli costerà anche il n.1 del ranking. Davvero poca cosa il russo nelle ultime settimane. Un’altra delle teste di serie crollate è Stefanos Tsitsipas, sconfitto in tre set dal forte emergente americano Jenson Brooksby. Grande manualità, un gesto tecnico assai diverso da quel che si vede mediamente sul tour, il californiano ha qualità tattiche fuori dal comune, e con una buona condizione fisica (ricordiamo che è stato fermo per moltissimo tempo) il suo talento sta emergendo con prepotenza.

Nel post partita, ha parlato alla stampa, sottolineando quanto ami questo torneo e quelle che crede siano le sue migliori qualità.

“Amo questo posto, ho grandi ricordi. Dai 10 ai 13 anni venivamo a questo torneo con mio padre in auto. Questo era il mio torneo preferito da bambino, salivo sugli spalti per chiedere autografi ai tennisti. È molto speciale vedermi ora dall’altra parte ed essere uno di quei giocatori”.

“Se credo che i rivali mi stiano sottovalutando? Sì, un po’ lo credo. Probabilmente non da parte miei coetanei, e forse un po’ anche dal parte del pubblico. Tendono semplicemente a prestare più attenzione alle qualità fisiche e e allo stile, cose del genere. Non credo che ci sia qualcosa in me che risalta in quel senso, quindi molte persone mi sottovalutano”.

Jenson pensa di riuscire a far giocare male i suoi avversari: “Questo deriva dalla costruzione del mio gioco, cose che ho provato da sempre in allenamento, e quel che faccio in partita, dalle strategie che metto in gioco, insieme al mio lavoro. Penso di dimostrare di essere un tennista che gioca in un modo diverso dagli altri. Ognuno ha la sua mentalità di gioco e di lavoro, il mio è diverso. Penso di aver dimostrato di meritare di essere dove sono. Direi che il mio superpotere è sfruttare i punti deboli dei miei rivali. Cerco anche di assicurarmi che il mio gioco non abbia buchi. Come studio i rivali? Guardiamo i video dei giocatori contro cui giocherò, insieme al mio allenatore. Questo ci permette di imparare a giocare contro di loro e di sapere quali cose posso fare meglio nel mio gioco, per migliorare”.

Gli ricordano la sua grande prestazione contro Djokovic, agli US Open: “Fu splendido, questo genere di partite, come quella di oggi, mostra il lavoro che ci metti ogni giorno. L’allenamento, tutto, si nota in momenti come questi. Penso di aver dimostrato di poter battere chiunque. Devo solo essere molto concentrato e imparare da ogni avversario contro cui gioco, che vinco o perdo, ogni match è un passo in avanti”.

Schietto, ambizioso, di grande talento. Jenson Brooksby è davvero un tennista fuori dal comune. Oltre alle cose da lui giustamente sottolineate, quello che impressiona nel suo gioco è la capacità di adattamento pur senza stravolgere il suo tennis tattico. Riesce ad appoggiarsi su ogni tipo di palla del rivale, giocare con rotazione traiettorie particolari che spezzano il ritmo, mandando “in bambola” il classico tennista attuale che ama spingere forte col diritto, sul ritmo. È forte in risposta e non ti fa mai giocare due palle uguali. Quando anche il servizio lo sostiene, è davvero un brutto cliente per tutti. È in fiducia, sembra in rampa di lancio verso il Grande tennis. Che sia lui il giocatore che gli USA aspettano da tanto tempo?

Marco Mazzoni