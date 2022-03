Sharapova evita di usare la parola guerra ma fa una donazione per aiutare l’Ucraina

Maria Sharapova, una delle più grandi figure sportive russe del 21° secolo, ha parlato pubblicamente per la prima volta mercoledì dell’invasione militare della Russia in Ucraina. La 34enne ex numero uno del mondo ha evitato di usare la parola guerra – ed è stata ampiamente criticata per questo – ma ha dichiarato che donerà a ‘Save the Children’ per sostenere i bambini ucraini in questa situazione difficile.

“Ogni giorno sono più affranta e profondamente rattristata dalle immagini e dalle storie delle famiglie e dei bambini colpiti dall’escalation di questa crisi in Ucraina. Sto donando all’organizzazione ‘Save the Children’ che lavora instancabilmente per fornire cibo, acqua e kit di soccorso per sostenere i più bisognosi. Per favore, unitevi a me in una donazione. Prego per la pace e mando tutto il mio amore e sostegno a coloro che stanno soffrendo”, ha scritto la 34enne russa su Instagram.