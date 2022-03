Gaudenzi: “Dobbiamo rafforzare i nostri eventi. Un governo condiviso di tutte le realtà tennistiche sarebbe auspicabile”

Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP, è tornato a parlare con un’intervista al media tedesco Spox. Ha spaziato su molti temi a lui cari, dalla forza del tour Pro, con Masters 1000 che vorrebbe ancor più forti e qualificati, al governo del tennis mondiale, che auspica meno frammentato e condiviso, sino al caso Zverev, con l’inchiesta che sta “andando avanti”. Molto probabile una prossima revisione del calendario con tutti i Masters 1000 su due settimane, sulla falsa riga di Indian Wells e Miami. Ecco alcuni passaggi del suo pensiero.

“Il primo punto del nostro piano è rafforzare i nostri più grandi eventi, i Masters 1000. Cercheremo di raggiungere questo obiettivo aggiungendo giorni ai tornei, oltre alla stabilità che garantiremo con accordi di franchising a lungo termine, con l’obiettivo di incentivare nuovi investimenti. Questi tornei sono i nostri più grandi eventi sul tour, quelli che generano il maggior interesse da parte dei fan. Crediamo che rafforzando la loro posizione, possiamo portare l’ecosistema dell’intero circuito a un livello superiore. Se ingrandiamo la torta, sarà molto più facile poter parlare di ridistribuzione del denaro ai livelli inferiori”.

“Nel futuro a breve e medio termine, il mio più grande desiderio sarebbe che il tennis si evolva verso una governance e una leadership condivise, in cui sette organizzazioni lavorano insieme per prendere decisioni e portare avanti il ​​nostro sport. In questo momento, quel processo decisionale è totalmente frammentato, portando all’inefficienza. È ovvio che, quando si tratta di confrontarci con altri sport, campionati e colossi dell’intrattenimento in streaming, della musica o dei videogiochi, abbiamo un grande svantaggio. Nonostante questo, devo dire che negli ultimi 24 mesi abbiamo già fatto dei passi davvero promettenti, quindi ho fiducia che il modello che presentiamo sia plausibile e capace di modernizzare il nostro sport. Come? Diamo un’occhiata a ciò che Netflix e la Formula 1 hanno ottenuto grazie a Drive to Survive. Questo il motivo dell’entusiasmo nel collaborare con Netflix per una docuserie sul tennis, insieme alla WTA e al Grande Slam. Il lancio avverrà l’anno prossimo. Il tennis ha tante personalità e grandi rivalità, tante storie da raccontare… Sarò felice se riusciremo ad attirare nuovi fan con questa formula e attraverso questi contenuti”.

“Caso Zverev? L’indagine continua. Abbiamo ingaggiato una terza parte indipendente con esperienza in questa materia per assisterci nel processo di indagine. Ad oggi non posso fornire dettagli sull’indagine, ma posso dire che forniremo molte più informazioni una volta che l’indagine sarà completata. Posso anche dire che questo è un territorio totalmente nuovo per noi come ATP. Ci ha fatto capire che dobbiamo recuperare il ritardo accumulato in diverse aree e fare molto di più in futuro. Sono felice, perché l’anno scorso abbiamo fatto una revisione molto dettagliata delle politiche di sicurezza sul circuito. Di conseguenza, abbiamo ricevuto una serie di raccomandazioni per garantire che tutti coloro che sono coinvolti nel tennis professionistico, dai più giovani ai tennisti esperti, siano al sicuro e protetti dagli abusi. Continuare con queste raccomandazioni sarà uno dei nostri obiettivi principali nei prossimi mesi e anni”.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con la WTA su alcune iniziative di marketing, anche al fianco delle altre grandi organizzazioni, attraverso il lancio del gruppo di lavoro T7, composto dai quattro Grandi Slam, l’ITF, la WTA e l’ATP. Tutto questo mi rende molto ottimista: il nostro sport può fare grandi cose in futuro se continuiamo a lavorare tutti insieme. Al primo posto del nostro lavoro interno ci sono fiducia e trasparenza. L’ATP è un’associazione tra i giocatori e i tornei. Affinché questa partnership cresca, entrambe le parti devono avere fiducia. Dare visibilità ai dati finanziari significa che i tornei condivideranno i rapporti di audit con i giocatori, quindi riuniranno gli interessi di entrambe le parti in un modello pionieristico di compartecipazione alle entrate”.

Marco Mazzoni