Bielorussia esclusa dai Playoff del World Group I di Coppa Davis: Messico avanti senza giocare

Si abbassa a undici il numero degli incontri di Playoff del World Group I di Coppa Davis in programma nel prossimo weekend (clicca QUI per tutti i convocati): l’International Tennis Federation (ITF) ha infatti optato per l’esclusione della Bielorussia dalla manifestazione, permettendo così al Messico di passare il turno senza nemmeno dover scendere in campo nel weekend del 4-5 marzo a Città del Messico (come superficie, la FederTennis messicana aveva optato per la terra battuta outdoor).

Una beffa non indifferente per la squadra guidata da Zhyrmont, che sarebbe partita con i favori del pronostico viste le presenze nel quintetto di due ottimi singolaristi come Ilya Ivashka ed Egor Gerasimov, oltre al Top-100 nel ranking di doppio Andrei Vasilevski. Il Messico, invece, aveva chiamato a raccolta appena due Top-700 in singolare (il n.566 Alex Hernandez e il n.651 Gerardo Lopez Villasenor) e due doppisti di buon livello come Miguel-Angel Reyes-Varela e Hans Hach Verdugo.