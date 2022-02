Coppa Davis, i convocati per le sfide del World Group I: presenti Garin, Istomin e Dzumhur

Nel weekend tra il 4 e il 5 marzo si disputeranno dodici incontri dei Playoff del World Group I di Coppa Davis. Sarà regolarmente in campo anche l’Ucraina in seguito alla decisione dell’ITF di spostare in campo neutro (ad Antalya, in Turchia) il “tie” contro Barbados vista l’impossibilità di giocare a Kiev a causa delle tensioni sempre più crescenti con la Russia e le pressoché nulle condizioni di sicurezza.

Tra i tanti giocatori al via, spiccano Cristian Garin e Lloys Harris, impegnati rispettivamente in Cile-Slovenia (a Vina del Mar, sulla terra battuta all’aperto) e Israele-Sudafrica (ad Ashdod, su superficie ancora da confermare). Altri tennisti noti sono Denis Istomin (impegnato in Uzbekistan-Turchia), Joao Sousa e Kamil Majchrzak (si affronteranno in Portogallo-Polonia), Malek Jaziri e Damir Dzumhur (si incroceranno in Tunisia-Bosnia), Ricardas Berankis (in trasferta sull’erba in Pakistan con la “sua” Lituania), Ilya Ivashka ed Egor Gerasimov (impegnati in Messico in difesa dei colori bielorussi).

CILE-SLOVENIA (Club de Tenis Union, Viña del Mar. Terra outdoor)

CHI: Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Nicolas Jarry, Marcelo Tomas Barrios Vera

SLO: Blaz Rola, Sebastian Dominko, Bor Artnak, Matic Dimic

INDIA-DANIMARCA (Delhi Gymkhana Club, New Delhi. Superficie da confermare)

IND: Ramkumar Ramanathan, Prajnesh Gunneswaran, Yuki Bhambri, Divij Sharan, Rohan Bopanna

DEN: Mikael Torpegaard, Johannes Ingildsen, Christian Sigsgaard, Elmer Moller, Frederik Nielsen

UZBEKISTAN-TURCHIA (Olympic Tennis School, Tashkent. Superficie da confermare)

UZB: Denis Istomin, Khumoyun Sultanov, Sanjar Fayziev, Sergey Fomin, Maxim Shin

TUR: Altug Celikbilek, Cem Ilkel, Ergi Kirkin, Yanki Erel, Marsel Ilhan

PORTOGALLO-POLONIA (Complexo Municipal de Ténis da Maia, Porto. Terra indoor)

POR: Joao Sousa, Nuno Borges, Gastao Elias, Frederico Ferreira Silva, Francisco Cabral

POL: Kamil Majchrzak, Kacper Zuk, Daniel Michalski, Jan Zielinski, Szymon Walkow

TUNISIA-BOSNIA ERZEGOVINA (Tennis Club de Tunis, Tunis. Terra outdoor)

TUN: Malej Jaziri, Moez Echargui, Aziz Ouakaa, Wissam Abderrahman

BIH: Damir Dzumhur, Mirza Basic, Nerman Fatic, Tomislav Brkic

ISRAELE-SUDAFRICA (Toto Hakiriya Ashdod Arena, Ashdod. Superficie da confermare)

ISR: Yshai Oliel, Edan Leshem, Ben Patael, Daniel Cukierman, Jonathan Erlich

RSA: Lloyd Harris, Ruan Roelofse, Dylan Salton, Vaughn Hunter, Raven Klaasen

NUOVA ZELANDA-URUGUAY (Darling Tennis Centre, Las Vegas, USA. Cemento outdoor)

NZL: Rubin Statham, Ajeet Rai, Michael Venus, Artem Sitak

URU: Pablo Cuevas, Martin Cuevas, Ignacio Carou, Francisco Llanes, Ariel Behar

UCRAINA-BARBADOS (Rixos Premium Belek, Antalya, Turchia. Cemento outdoor)

UKR: Illya Marchenko, Vitaliy Sachko, Oleksii Krutykh, Viacheslav Bielinskyi, Denys Molchanov

BAR: Darian King, Matthew Foster-Estwick, Kaipo Marshall, Xavier Lawrence

PAKISTAN-LITUANIA (Pakistan Sports Complex, Islamabad. Erba outdoor)

PAK: Muzammil Murtaza, Aqeel Khan, Muhammad Shoaib, Muhammad Abid, Aisam Qureshi

LTU: Ricardas Berankis, Laurynas Grigelis, Pijus Vaitiekunas, Ainius Sabaliauskas, Edas Butvilas

PERU-BOLIVIA (Club Lawn Tennis de La Exposición, Lima. Terra outdoor)

PER: Juan Pablo Varillas, Conner Huertas Del Pino, Arklon Huertas Del Pino, Sergio Galdos, Gonzalo Bueno

BOL: Hugo Dellien, Murkel Dellien, Federico Zeballos, Juan Carlos Prado Angelo, Boris Arias

SVIZZERA-LIBANO (Swiss Tennis Arena, Biel. Cemento indoor)

SUI: Henri Laaksonen, Dominic Stricker, Marc-Andrea Huesler, Alexander Ritschard

LBN: Benjamin Hassan, Hady Habib, Hasan Ibrahim, Roey Tabet, Michel Saade

MESSICO-BIELORUSSIA (Estadio Rafael Pelon Osuna, Mexico City. Terra outdoor)

MEX: Alex Hernandez, Gerardo Lopez Villasenor, Luis Patino, Miguel Angel Reyes-Varela, Hans Hach Verdugo

BLR: Ilya Ivashka, Egor Gerasimov, Martin Borisiouk, Erik Arutiunian, Andrei Vasilevski