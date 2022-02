Novak Djokovic dopo il successo su Lorenzo Musetti: “Sono molto contento di come sono riuscito a mantenere i nervi saldi, soprattutto nei momenti cruciali in cui ho dovuto fronteggiare dei break point. Sulla base della situazione attuale non giocherò Indian Wells. Non posso andare, non posso entrare negli Stati Uniti” (Video)

Novak Djokovic ha parlato dopo la vittoria contro Lorenzo Musetti nel torneo ATP 500 di Dubai.

“Devo dire che ho ricevuto un’ottima accoglienza. È stato bellissimo ottenere quel tipo di accoglienza dal pubblico. Li ringrazio molto di cuore.

Sono molto contento di come sono riuscito a mantenere i nervi saldi, soprattutto nei momenti cruciali in cui ho dovuto fronteggiare dei break point. In quei momenti ho servito bene. So che posso fare sempre meglio in termini di livello di gioco . Ci sono stati alcuni momenti in cui mi sentivo come se stessi giocando davvero bene, altri nei quali stavo perdendo il ritmo sul servizio. Ho avuto una bassa percentuale di prime di servizio. Per la prossima partita c’è altro su cui lavorare e migliorare. Tutto sommato è stata un’esperienza molto positiva in termini di sensazioni, di come ho giocato e per l’atmosfera in campo.”

Prima di scendere in campo ero sia eccitato sia nervoso come prima di qualsiasi altra partita dopo una lunga pausa. Sono stato due mesi e mezzo, quasi tre senza giocare una partita ufficiale nel tour. Di certo le circostanze sono diverse, considerando tutto quello che è successo nell’ultimo mese e mezzo. Quindi non vedevo davvero l’ora di scendere in campo“.

Sulla base della situazione attuale non giocherò Indian Wells. Non posso andare, non posso entrare negli Stati Uniti. Ma vediamo cosa accadrà. Voglio dire, forse le cose cambieranno nelle prossime settimane, vedremo.

La maggior parte dei giocatori che ho incontrato qui negli ultimi due giorni sono stati molto amichevoli con me. Alcuni dei giocatori mi hanno chiesto come mi sento in questo momento. La maggior parte di loro mi ha effettivamente accolto bene e ha detto che è bello rivedermi nel circuito. Ovviamente questo mi fa sentire benissimo. Sono molto grato per questa accoglienza perché avere la comprensione, il supporto dei miei colleghi, è molto importante per me perché sono le persone che vedo più spesso della mia famiglia. Quindi, ovviamente, tengo molto alle relazioni che abbiamo tra di noi.“