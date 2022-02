Miami Padel Open 2022: in tabellone l’ex finalista Slam Roberta Vinci

Non una moda, ma un fenomeno in crescita esponenziale ormai da anni. Il Padel è diventata una vera e propria realtà che ha suscitato l’interesse non solo di molti praticanti, ma anche di operatoro del settore che dal Miami Open, tappa del World Padel Tour in programma nella località statunitense dal 22 al 27 febbraio, aprirà per la prima volta le scommesse sullo sport del momento in Italia. A difendere i colori italiani in Florida, per la prima volta nel circuito maggiore, ci sarà Roberta Vinci, ex stella del tennis, campionessa di diverse Federation Cup con l’Italia e finalista Slam agli Us Open 2015 contro Flavia Pennetta.

La pugliese disputerà il torneo in coppia con Giulia Sussarello e nella gara di esordio se la vedrà contro la coppia Iglesias-Osoro, nettamente avanti per gli esperti Stanleybet a 1,09 contro il 5,50 delle italiane. Nel tabellone stanleybet anche un’altra formazione del Belpaese, quella formata da Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti, impegnate contro il duo Rufo-Araujo. Anche in questo caso il pronostico non sorride alle azzurre offerte a 4,50 contro l’1,13 delle avversarie