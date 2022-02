ATP 500 Rotterdam: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Lorenzo Musetti (LIVE)

ATP 500 Rotterdam – 1°-2° Turno – Indoor hard

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Krajinovic vs Marton Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Egor Gerasimov vs [3] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Hubert Hurkacz vs Lorenzo Musetti OR [SE] Mikael Ymer (non prima ore: 13:30) 2T



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Nicolas Mahut / Fabrice Martin vs Kevin Krawietz / Andreas Mies



Il match deve ancora iniziare

5. Alexander Bublik vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [6] Cameron Norrie vs Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrey Golubev / Edouard Roger-Vasselin vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

2. Lloyd Harris vs Ilya Ivashka



Il match deve ancora iniziare

3. [LL] Hugo Gaston vs Soonwoo Kwon



Il match deve ancora iniziare

4. Alex de Minaur vs Mackenzie McDonald



Il match deve ancora iniziare

5. Lloyd Harris / Tim Puetz vs Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz OR [2] Ivan Dodig / Marcelo Melo



Il match deve ancora iniziare