ATP 250 e WTA 500 Sydney: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri. C’è anche Fognini vs Kyrgios (LIVE)

Combined Sydney – TD Qualificazione -1° Turno Md

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Paula Badosa vs Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

2. Petra Kvitova vs Arantxa Rus



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Jordan Thompson vs Marcos Giron



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Fabio Fognini vs [WC] Nick Kyrgios (non prima ore: 09:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Astra Sharma vs [7] Ons Jabeur (non prima ore: 10:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Anett Kontaveit vs Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare

2. [8] David Goffin vs Facundo Bagnis



Il match deve ancora iniziare

3. Hugo Gaston vs [5] Lorenzo Sonego



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Priscilla Hon vs Jaqueline Cristian



Il match deve ancora iniziare

5. [8] Sofia Kenin vs Daria Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Stefano Travaglia vs Christopher O’Connell TDQ



ATP ATP Sydney Travaglia S. Travaglia S. 7 6 Romios M. Romios M. 5 1 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

2. [5] Claire Liu vs [10] Ena Shibahara



Il match deve ancora iniziare

3. O. Dodin or I. Bozicevic vs A. Parnaby or M. Frech



Il match deve ancora iniziare

4. Alison Bai / Alicia Smith vs [2] Shuko Aoyama / Ena Shibahara



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Isabella Bozicevic / Alexandra Osborne vs [OSE] Ekaterina Alexandrova / Natela Dzalamidze



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Harri Heliovaara vs [Alt] Viktor Durasovic



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Elena-Gabriela Ruse vs [7] Fiona Ferro



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Beatriz Haddad Maia vs Gabriela Dabrowski



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Daniel Altmaier / Andreas Seppi vs Fabrice Martin / Jonny O’Mara



Il match deve ancora iniziare

5. Alexei Popyrin / Matt Reid vs Pablo Andujar / Pedro Martinez (non prima ore: 06:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Daniel Altmaier vs [6] Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Jiri Vesely vs [8] Denis Kudla



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Anna Karolina Schmiedlova vs [11] Vivian Heisen



Il match deve ancora iniziare

4. G. Olmos vs D. Parry



Il match deve ancora iniziare

5. Hunter Reese / Sem Verbeek vs Matwe Middelkoop / Philipp Oswald



Il match deve ancora iniziare