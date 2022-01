Novak Djokovic non si arrende! I fan lo sostengono fuori dall’hotel mentre aspetta la sentenza del tribunale

Novak Djokovic, numero uno del mondo e con più titoli (9) nella storia degli Australian Open, ha per le mani un ordine di espulsione dall’Australia dopo che gli è stato rifiutato un visto d’ingresso nel paese. Ma il 34enne serbo non si arrende. Djokovic ha presentato un ricorso contro la decisione delle autorità di frontiera e sta aspettando la risposta da un tribunale di Melbourne, che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.

Fino ad allora, Djokovic aspetta chiuso in un hotel in quarantena, dove divide i piani con più di 30 rifugiati australiani. Fuori dall’hotel ci sono anche alcuni fan del numero uno del mondo.

Djokovic supporters are now dancing outside the Park Hotel. pic.twitter.com/lfsR40DeFC

— Cait Kelly (@cait__kelly) January 6, 2022