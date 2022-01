Daniil Medvedev e le difficoltà avute nella prima partita di ATP Cup: “Gioco per la Russia, per il mio paese. Se devo morire in campo per vincere, muoio”

Daniil Medvedev è entrato nel nuovo anno con una sorprendente sconfitta, che è stata segnata nel momento in cui il russo si è sentito male ed ha anche vomitato in campo.

Il numero due del mondo ha poi spiegato cosa è successo e ha mostrato ancora una volta il suo disappunto per le condizioni australiane, come già detto in altri anni. “Questo è quello che succede quando si giocano partite molto dure in tre set con molta intensità. Giocare in queste condizioni è una tortura. È così caldo e così umido che è incredibile“, ha detto in conferenza stampa.

“L’ultima volta che ho provato qualcosa del genere è stato alle Olimpiadi di Tokyo. Anche con Ugo bisogna congratularsi. Sembrava più fresco e si è adattato molto meglio di me alle condizioni. Penso di essermi cambiato la maglietta quattro o cinque volte durante la partita. È stato molto difficile”, ha aggiunto.

Eppure, nonostante le difficoltà fisiche, Medvedev è tornato a giocare il doppio 25 minuti dopo. E ha vinto. “Quando ho sentito che avevo 25 minuti per prepararmi non ero felice. Non è bello quando si gioca quasi tre ore, con problemi fisici e poi si gioca un’altra partita subito dopo. Tuttavia, ho dato il meglio di me. Gioco per la Russia, per il mio paese. Se devo morire in campo per vincere, muoio. Non so come starò quando mi sveglierò domani, ma in questo momento sono felice di aver aiutato la squadra a ottenere questa vittoria”, ha concluso.