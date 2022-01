Challenger Folrì 1: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sono 7 gli azzurri al via nel Md

Challenger Forlì 1 – Tabellone Principale – Hard

(1) Clarke, Jay vs (PR) Jahn, Jeremy

McHugh, Aidan vs (WC) Angelini, Lorenzo

Qualifier/Lucky Loser vs Viola, Matteo

Wessels, Louis vs (7) Piros, Zsombor

(4) Wu, Tung-Lin vs Qualifier/Lucky Loser

Geerts, Michael vs Qualifier/Lucky Loser

Forti, Francesco vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (6) Oliveira, Goncalo

(8) Furness, Evan vs Fatic, Nerman

Nardi, Luca vs (PR) Catarina, Lucas

Vatutin, Alexey vs Chappell, Nick

Bonadio, Riccardo vs (3) Harrison, Christian

(5) Ritschard, Alexander vs (WC) Potenza, Luca

(WC) Napolitano, Stefano vs Zhang, Zhizhen

Lenz, Julian vs Cazaux, Arthur

Qualifier/Lucky Loser vs (2) Stebe, Cedrik-Marcel

Challenger Forlì 1 – Tabellone Qualificazione – Hard

(1) Benchetrit, Elliot vs Bellucci, Mattia

(WC) Gigante, Matteo vs (11) Simon, Tobias

(2) Hsu, Yu Hsiou vs (WC) Caporali, Filippo

Niklas-Salminen, Patrik vs (9/Alt) Sasikumar, Mukund

(3) Andreev, Adrian vs (Alt) Manafov, Vladyslav

(WC) Carpano, Cesare vs (8) Lazarov, Alexandar

(4) Vrbensky, Michael vs (WC) Buscaglione, Pietro

(Alt) Miceli, Marco vs (12) Weis, Alexander

(5) Ejupovic, Elmar vs Bortolotti, Marco

Echargui, Moez vs (7) Yevseyev, Denis

(6) Setkic, Aldin vs Bertola, Remy

Galoppini, Davide vs (10) Bondarevskiy, Yan

1. Davide Galoppinivs [10] Yan Bondarevskiy2. [Alt] Marco Micelivs [12] Alexander Weis3. [2] Yu Hsiou Hsuvs [WC] Filippo Caporali(non prima ore: 12:00)4. [WC] Matteo Gigantevs [11] Tobias Simon5. [WC] Cesare Carpanovs [8] Alexandar Lazarov(non prima ore: 15:00)6. [5] Elmar Ejupovicvs Marco Bortolotti

Gencom – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Aldin Setkic vs Remy Bertola

2. [4] Michael Vrbensky vs [WC] Pietro Buscaglione

3. Patrik Niklas-Salminen vs [9/Alt] Mukund Sasikumar (non prima ore: 12:00)

4. [1] Elliot Benchetrit vs Mattia Bellucci

5. [3] Adrian Andreev vs [Alt] Vladyslav Manafov (non prima ore: 15:00)

6. Moez Echargui vs [7] Denis Yevseyev