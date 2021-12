Osaka si allena sulla Rod Laver Arena (Video)

La campionessa in carica degli Australian Open Naomi Osaka è sbarcata a Melbourne e già è in campo ad allenarsi per difendere il suo titolo. In un paio di video condivisi dall’account Twitter ufficiale del torneo, la nipponica di dice molto felice di essere tornata in Australia, “tutti qua sono così gentili, e il cibo è ottimo”. Nel video girato nel corso di un suo allenamento si mostra assai sorridente, “sudo un sacco!” afferma divertita salutando il pubblico. Nel secondo video invece mostra tutta la delicatezza della sua mano, toccando un rovescio in back stretto avanzando verso la rete

C’è molta curiosità per rivederla in campo, dopo il suo 2021 a dir poco travagliato da Roland Garros in poi, quando affermo di essere in difficoltà per la pressione della stampa. Da allora, il suo rendimento è stato pessimo, come pochissimi risultati interessanti e cocente delusione della prematura eliminazione alle Olimpiadi in patria, dove era a dir poco attesa.

Marco Mazzoni