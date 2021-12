Borna Coric dopo 1 anno ritorna in campo

Borna Coric, 25 anni, si prepara a tornare finalmente alle competizioni per la prima volta dal marzo 2021 quando giocò le semifinali dell’ATP 500 di Rotterdam. Il giovane croato, ex top 15 e attualmente fuori dalla top 70, non si è iscritto a nessun torneo prima degli Australian Open, ma è già arrivato in Australia e le indicazioni sembrano buone per il suo ritorno in campo.

Dopo aver subito un intervento chirurgico alla spalla destra all’inizio di quest’estate, Coric ha chiesto un invito a uno dei tornei di preparazione agli Australian Open, che servirà come primo test sullo stato del suo recupero.