Matteo Berrettini e Jannik Sinner tra i più cercati su Google Italia nel 2021

Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono stati tra i più cercati su Google Italia nel 2021.

Al primo posto in Italia c’è Christian Eriksen, che ha fatto preoccupare il mondo intero dopo l’arresto cardiaco avuto agli Europei. Argento per Matteo Berrettini che ha preceduto anche l’attuale premier Mario Draghi.

Quarto posto per Gigi Donnarumma. Poi i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021 Maneskin, davanti a Jannik Sinner, sesto.

Seguono nella top ten Giuseppe Conte, Federica Pellegrini, Orietta Berti e l’oro nei 100 metri (nonché nella 4×100) Marcell Jacobs.