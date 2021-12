Si ritira Alessandro Bega: “È stato un viaggio bellissimo”

Alessandro Bega, classe 1991, ha annunciato questo pomeriggio tramite un post sui social il ritiro dal tennis.

Dichiara l’azzurro: “È stato un viaggio bellissimo. Grazie a tutti quelli che ne hanno fatto parte”.

Alessandro ha giocato prevalentemente nel circuito ITF e, in carriera, ha raggiunto la posizione n° 259 ATP in singolare (25 luglio 2016) e la n° 369 in doppio (8 agosto 2016). Nel luglio del 2017 superò le qualificazioni del torneo di Washington ed entrò per la prima volta nel tabellone principale di un torneo de circuito maggiore.

In carriera ha vinto ben 17 titoli in singolare del circuito ITF.