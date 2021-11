Davis Cup Finals: Italia vs Croazia 0-1. Bruttissima sconfitta di Lorenzo Sonego che spreca troppo nel primo set e cede alla distanza a Gojo, n.279 ATP

Bruttissima sconfitta di Lorenzo Sonego, n.27 ATP, battuto nel primo incontro della sfida tra Italia e Croazia valevole per i quarti di finale di Davis Cup.

L’azzurro si è arreso a Borna Gojo, n.279 del ranking, con il risultato di 76 (2) 26 62.

Nel primo set Sonego avanti per 4 a 1 grazie al break nel quarto gioco mancava proprio nel quinto game una palla per il doppio break.

Sul 4 a 2 Lorenzo cedeva a 30 il turno di battuta e poi nel gioco successivo mancava un break point che in caso di conversione l’avrebbe mandato a servire per il set.

Si andava al tiebreak e qui dal 2 pari a sorpresa l’azzurro cedeva cinque punti consecutivi e anche la frazione per 7 punti a 2.

Nel secondo set Lorenzo si portava sul 4 a 0 dopo aver annullato nel secondo game tre palle del controbreak e poi sul 5 a 2 teneva a 0 il turno di battuta mettendo a segno anche due ace e conquistando in questo modo la frazione per 6 a 2.

Nel quarto gioco della frazione decisiva altro momento di black-out dell’azzurro che gli è costato il break (3-1): Sonego ha continuato a sbagliare, soprattutto con il diritto, e Gojo ha consolidato il vantaggio (4-1). Nel settimo gioco è successo di tutto: il pubblico ha iniziato ad applaudire sugli errori del croato, il torinese si è procurato due palle per il contro-break che il croato ha cancellato con una volée di rovescio in contro tempo ed una prima robusta, ne ha avuta una terza che Gojo ha annullato con un’altra prima di servizio e poco dopo, con un ace di seconda, ha siglato il 5-2. La partita in pratica è finita lì perché Lorenzo ha accusato il colpo, ha continuato a sbagliare di diritto ed ha ceduto nuovamente il servizio (6-2) con il 23enne di Spalato sdraiato sul campo felice della vittoria.