L’Australia rimanda l’apertura delle frontiere di altri 15 giorni! Problemi per la stagione aussie?

La nuova variante del coronavirus che sta minacciando l’intero pianeta ha spinto il governo australiano a posticipare di due settimane il momento in cui aprirà le frontiere per le persone che avranno un certificato di vaccinazione.

Fissato per il 1° dicembre, le frontiere saranno finalmente riaperte il 15 dicembre quando si potrà entrare nell’isola solo se completamente vaccinate.

Questo lascia però pochissimo margine ai tennisti per arrivare in tempo e preparare bene i primi tornei della stagione, con gli Australian Open 2022 come obiettivo principale.