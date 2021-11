Australian Open: Solo i tennisti vaccinati potranno giocare il torneo

Ci sono state molte speculazioni negli ultimi mesi sulla questione se i tennisti non vaccinati potessero giocare gli Australian Open, ma ora è ufficiale: no! I tennisti senza il vaccino covid-19 non potranno partecipare al primo Grand Slam della stagione.

La conferma è stata data dallo stesso Craig Tiley, direttore del torneo australiano, che non ha lasciato spazio a dubbi nella sua dichiarazione alla stampa locale.

L’Australian Open, ricordiamo, non avrà alcuna restrizione riguardante il pubblico che, naturalmente, dovrà essere vaccinato.

It's full steam ahead for the Australian Open in January – with no crowd caps.

Preparations for the event are officially kicking-off today. #9Today pic.twitter.com/LVFIGZdDln

— The Today Show (@TheTodayShow) November 19, 2021