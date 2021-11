Svelata la Madrid Arena, pronta la Davis (Video)

Quest’anno la Davis a Madrid andrà in scena alla Madrid Arena. Il canale Twitter ufficiale della manifestazione ha rivelato in un video come si presenta il palazzetto di Madrid appena prima dell’avvio delle partite. Anche le fasi finali dell’evento 2021 si disputeranno nell’impianto iberico, che torna ad ospitare il tennis dopo 13 anni.

Taking you on a quick tour of the Madrid Arena 🏟#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/mXsbCd8pwW — Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2021