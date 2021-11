Spunta un video attuale di Shuai Peng. La stampa cinese “presto apparizione pubblica” (Video)

Mentre il mondo chiede risposte sulla sorte della tennista cinese Shuai Peng, la stampa cinese – interamente controllata dallo stato – continua ad assicurare che la giocatrice sta bene ed è al sicuro nella sua casa di Pechino.

Questo sabato, diversi giornalisti del paese hanno pubblicato foto e video che dicono essere attuali, dove la tennista 35enne appare in un ambiente amichevole e totalmente sicuro.

La stessa stampa sostiene che la Peng farà una riapparizione pubblica molto presto.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk

