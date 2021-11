ATP Finals 2021 – Torino: Match spettacolo tra Sinner e Medvedev. Vince il russo per 10-8 al tiebreak del terzo set. Jannik manca (annullati bene dal russo) due match point

Nonostante non avesse più nulla da dire in termini di classifica, il match delle ATP Finals tra Daniil Medvedev (ATP 2) e Jannik Sinner (11) ha regalato spettacolo. Prima di conquistare la sua terza vittoria in 3 partite del Gruppo rosso, il russo è stato capace di rifilare un clamoroso 6-0 al suo avversario nel primo set, beccarsi con il pubblico di Torino (subendo il break) e chiamare un autochallenge su un proprio servizio (sulla linea) a cui l’italiano aveva risposto con un vincente.

Già sicuro dell’eliminazione dopo la vittoria odierna di Alexander Zverev (4), il 20enne azzurro è stato dal canto suo bravissimo a reagire nel secondo set, ma avrà anche di che rammaricarsi dopo aver sprecato un break di vantaggio nel terzo (4 a 2, 40 pari al servizio Daniil) e due match point nel tie-break annullati con due servizi vincenti da Medvedev (il primo con la seconda di servizio), finendo poi per cedere al russo con il risultato di 6-0 6-7 (5/7) 7-6 (10/8).

Medvedev si qualifica così da imbattuto alle semifinali, dove affronterà il vincente di Andrey Rublev (5) – Casper Ruud (8), in programma domani pomeriggio.