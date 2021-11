ATP Stoccolma: Un Jannik Sinner scarico cede in due set ad Andy Murray

Secondo ko consecutivo al debutto per Jannik Sinner uscito di scena al secondo turno nel torneo ATP 250 di Stoccolma.

Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e primo favorito del seeding, oramai certo della nona posizione nella “Race to Turin” (sarà riserva alle ATP Finals) dopo il bye dell’esordio è stato sconfitto dal britannico Andy Murray, n.143 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, che si è imposto per 76(4) 63, in due ore e un quarto di partita.

Nel primo set Jannik ha avuto la chance di passare in vantaggio visto che l’unica palla-break del parziale l’ha offerta, ed annullata con un attacco profondo, Murray nel settimo game. A decidere è stato un tie-break, anch’esso estremamente equilibrato: lo scozzese ha provato un primo allungo (3-1), l’altoatesino lo ha riagganciato (3-3) ma sul 4 pari il 34enne di Dunblane ha provato un altro allungo, stavolta definitivo, chiudendo per 7 punti a 4.

Nel secondo set nel primo gioco Jannik ha cancellato la prima palla-break concessa nel match ma nel terzo game, dopo aver provato a recuperare da 0-40, ha spedito in corridoio il diritto incrociato e subito il break. Andy ha confermato il break (3-1) e Sinner, apparso un po’ scarico mentalmente e fisicamente ha ceduto ancora una volta la battuta e con due rovesci lunghi di fila ha consegnato set e match a Murray per 6 a 3.

ATP ATP Stockholm Sinner J. Sinner J. 6 3 Murray A. Murray A. 7 6 Vincitore: Murray A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Murray A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Murray A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Murray A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Murray A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Sinner J. 15-0 30-0 5-6 → 6-6 Murray A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Murray A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Murray A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Murray A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Murray A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Murray A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6 ACES 81 DOUBLE FAULTS 236/75 (48%) FIRST SERVE 32/65 (49%)27/36 (75%) 1ST SERVE POINTS WON 23/32 (72%)20/39 (51%)2ND SERVE POINTS WON23/33 (70%)4/6 (67%) BREAK POINTS SAVED 1/1 (100%)11 SERVICE GAMES PLAYED 109/32 (28%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/36 (25%)10/33 (30%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 19/39 (49%)0/1 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 2/6 (33%)10 RETURN GAMES PLAYED 1114/24 (58%) NET POINTS WON 7/14 (50%)19 WINNERS 2225 UNFORCED ERRORS 2247/75 (63%) SERVICE POINTS WON 46/65 (71%)19/65 (29%) RETURN POINTS WON 28/75 (37%)66/140 (47%) TOTAL POINTS WON 74/140 (53%)203 km/h MAX SPEED 209 km/h190 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 195 km/h154 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 141 km/h

66 Total Points Won 74

31 Points 0 – 4 SHOTS 35 Points

20 Points 5 – 8 SHOTS 17 Points

14 Points 9 + SHOTS 22 Points

1 Point UNKNOWN RALLY LENGTH 0 Points