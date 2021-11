Race ATP LIVE: La situazione aggiornata. Hubert Hurkacz ultimo qualificato!

Casper Ruud può ora comprare il biglietto aereo per Torino! Con la sua 53esima vittoria di una stagione impressionante, il norvegese ha sigillato la qualificazione per le ATP Finals battendo negli ottavi di Bercy l’americano Marcos Giron ed ha conquistato i quarti di finale del torneo parigino.

Dopo che Cameron Norrie aveva perso nel pomeriggio ieri, Ruud aveva l’occasione per chiudere la questione e non ha perso questo treno.

Si chiude la questione Finals. Hubert Hurkacz vincendo questo pomeriggio nei quarti di Bercy si è qualificato per le Finals di Torino.

Race ATP Live 2021- Road Torino

1 ✓ Novak Djoković 8550

2 ✓ Daniil Medvedev 6650

3 ✓ Alexander Zverev 5775

4 ✓ Stefanos Tsitsipas 5695

5 ✓ Andrey Rublev 4210

6 ✓ Matteo Berrettini 4090

7 ✓ Hubert Hurkacz 3315

8 ✓ Casper Ruud 3275

———————————————————————————————–

Punti per essere certi della qualif. alle ATP Finals 3250

———————————————————————————————–

9 Jannik Sinner 3015

10 Rafael Nadal 2985

11 Cameron Norrie 2945

12 Félix Auger-Aliassime 2465

13 Aslan Karatsev 2290

14 Diego Schwartzman 1990

15 Pablo Carreño Busta 1970

16 Nikoloz Basilashvili 1920

17 Denis Shapovalov 1880

18 Roberto Bautista Agut 1685

19 Taylor Fritz 1570

20 Reilly Opelka 1550

21 Carlos Alcaraz 1544