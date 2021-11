Edoardo Eremin dice addio al tennis “Troppi infortuni, qualche scelta sbagliata e una personalita’ un po’ particolare…non mi hanno permesso di arrivare dove ho sempre sognato”

Edoardo Eremin, classe 1993, ha deciso di ritirarsi dal tennis professionistico.

Dichiara l’azzurro sui social: “Solo chi ha vissuto questo sport e chi mi conosce bene sa realmente cosa vuol dire…

Ho sacrificato tutto per il tennis fin da bambino,rinunciando alla famiglia,agli amici.. ma non mi e’ mai pesato perche’ ho sempre pensato che fosse la strada giusta per me.

Con il passare di questi mesi pero’ non vedo piu’ prospettiva in questo mondo per me ed e’ giunto il momento di guardare in faccia la realta’.

Lascio il tennis professionale con la consapevolezza che certi sacrifici erano diventati piu’ un peso che un piacere,non ero piu’ felice.

Troppi infortuni, qualche scelta sbagliata e una personalita’ un po’ particolare…non mi hanno permesso di arrivare dove ho sempre sognato.

Ho sempre vissuto nell’instabilita’, nell’incertezza e,a 28 anni, per poter guardare il futuro in maniera diversa ho necessita’ di costruire finalmente la mia vita.

So benissimo cosa c’e’ dietro a questo mondo..sudore,sofferenza,sacrifici economici,pressione della partita…saper gestire vittorie e sconfitte..tutte cose che sono alla normalita’ del giorno ed e’ per questo che faro’ sempre il tifo per i miei amici/colleghi connazionali conosciuti in questo mio percorso.

Con me portero’ per sempre bellissimi ricordi di esperienze uniche vissute in giro per il mondo.

Questo sport mi ha dato disciplina,mi ha insegnato a portare rispetto verso il prossimo e mi ha fatto comprendere bene cosa vuol dire “umilta’”.

Ringrazio tutti coloro che in questi anni mi sono stati vicini con il loro affetto e interesse,i miei familiari ed i miei amici.

chiudo questo capitolo della mia vita,accogliendo da un altra prospettiva quello che mi si presentera’ in futuro.

grazie,

dodo ❤️