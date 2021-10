ATP 500 Vienna: Jannik Sinner non cede il passo. Battuto Ruud in due set ed è in semifinale

Top- ten del ranking, terza semifinale nel giro di un mese e virtuale ottavo posto nella “Race to Turin.

Jannik Sinner si prende tutto e conquista le semifinali nel torneo ATP 500 di Vienna.

Altra prestazione fantastica di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Vienna. Sul veloce indoor in Austria, il 20enne di Sesto Pusteria supera la stella norvegese Casper Ruud (ATP 8) in due set, dopo poco più di un’ora e mezza, con il punteggio di 7-5, 6-1.

Un lanciatissimo Sinner vince il match che vale una stagione. Grazie al successo su Ruud, il fenomeno italiano supera nella Race il polacco Hubert Hurkacz, conquistando l’ottava piazza provvisoria. Ma non basta: lunedì il pusterese entrerà per la prima volta nella top ten ATP: con l’ingresso in semifinale avanza al nono posto, superando in un solo colpo Hurkacz e Dominic Thiem. L’avventura viennese dell’allievo di Patti non è ancora terminata.

Quarto di lusso alla Wiener Stadthalle per Sinner. Di fronte c’era Casper Ruud, n. 8 del mondo e, come il rosso di Sesto Pusteria, in questo momento uno dei giocatori più caldi del circuito. Sinner dopo i successi su Reilly Opelka e Dennis Novak ha sfidato il 22enne norvegese il quale ha già sconfitto nell’unico precedente, l’anno scorso proprio a Vienna, con il punteggio di 7-6(2), 6-3. L’altoatesino – al decimo quarto di finale nel 2021 – è reduce da una marcia trionfale: ieri contro Novak, pur senza brillare come nei giorni scorsi, ha conquistato la decima vittoria consecutiva (tutte indoor), con un bilancio set vinti-persi di 20-0. Sinner oggi contro Ruud ha disputato la 16° partita contro un top ten, oggi è arrivata la quinta vittoria.

Grande partenza dell’allievo di Riccardo Piatti, che già nel game d’apertura piazza il break dell’1-0. Poco dopo il norvegese risponde con il rebreak del 3-3 pari. Nell’undicesimo gioco il tennista pusterese conquista un altro break del 6-5. Dopo soli 56 minuti di gioco Sinner chiude il set sul 7-5.

Nella seconda frazione gioco Sinner scappa subito sul 4-0. L’altoatesino concede poco sul proprio servizio (ma deve annullare due break point sul 4-1) e dopo un’ora e 36 minuti di gioco trasforma la prima palla match per il 6-1 finale. Una prestazione fantastica dell’azzurro.

10° semifinale ATP in carriera

Sinner conquista così la sua decima semifinale ATP in carriera, la settima stagionale e la seconda consecutiva dopo Anversa. Domani, sabato l’azzurro troverà dall’altra parte della rete lo statunitense Frances Tiafoe, il quale ha superato già due volte nel 2019, ad Anversa ed agli ATP Next Gen Finals di Milano. Tiafoe ha battuto l’argentino Diego Schwartzman in due set.

ATP ATP Vienna Ruud C. Ruud C. 5 1 Sinner J. Sinner J. 7 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ruud C. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Ruud C. 15-0 30-0 4-4 → 5-4 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 2-3 → 3-3 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2 ACES 102 DOUBLE FAULTS 028/64 (44%) FIRST SERVE 42/62 (68%)20/28 (71%) 1ST SERVE POINTS WON 32/42 (76%)13/36 (36%) 2ND SERVE POINTS WON 8/20 (40%)7/12 (58%) BREAK POINTS SAVED 4/5 (80%)10 SERVICE GAMES PLAYED 910/42 (24%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 8/28 (29%)12/20 (60%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 23/36 (64%)1/5 (20%) BREAK POINTS CONVERTED 5/12 (42%)9 RETURN GAMES PLAYED 105/8 (63%) NET POINTS WON 12/14 (86%)10 WINNERS 2317 UNFORCED ERRORS 1933/64 (52%) SERVICE POINTS WON 40/62 (65%)22/62 (35%) RETURN POINTS WON 31/64 (48%)55/126 (44%) TOTAL POINTS WON 71/126 (56%)212km/h MAX SPEED 205 km/h177 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 166 km/h160 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 147 km/h