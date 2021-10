ITF Les Franqueses del Valles e Tyler: I Main Draw

ITF TYLER(Usa 80k cemento outdoor)

ITF LES FRANQUESES DEL VALLES(Esp 80k cemento outdoor)

[1] Arantxa Rus vs Susan Bandecchi

Joanna Garland vs Natalija Stevanovic

Isabella Shinikova vs Alba Carrillo marin

Ylena In-albon vs [6] Olga Danilovic

[4] Viktoriya Tomova vs Linda Fruhvirtova

Eva Guerrero alvarez vs Maria Gutierrez carrasco

Tereza Mrdeza vs Darya Astakhova

Marina Bassols ribera vs [7] Arina Rodionova

[8] Reka Luca Jani vs Irina Khromacheva

Andrea Lazaro garcia vs Oksana Selekhmeteva

Nicole Fossa huergo vs Claudia Hoste ferrer

Irene Burillo escorihuela vs [3] Nina Stojanovic

[5] Dalma Galfi vs Celia Cervino ruiz

Anastasia Tikhonova vs Daniela Vismane

Yue Yuan vs Guiomar Maristany zuleta de reales

Alina Charaeva vs [2] Maryna Zanevska