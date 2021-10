WTA 250 Courmayeur: Il Tabellone Principale. Giorgi e Paolini teste di serie

WTA 250 Courmayeur (Italia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) O. Jabeur vs. V. DiatchenkoL. Bronzetti vs. K. Kozlova(WC) L. Stefanini vs. M. Minella(Q) vs. (7) J. Paolini

(4) P. Martic vs. Q. Zheng

D. Vekic vs. D. Yastremska

Xin. Wang vs. A. Li

(WC) J. Pieri vs. (8) S. Zhang

(6) A. Riske vs. (Q)

A. Kalinskaya vs. M. Trevisan

(Q) vs. S. Hsieh

(Q) vs. (3) L. Samsonova

(5) C. Tauson vs. S. Voegele

(Q) vs. (WC) M. Caregaro

(Q) vs. M. Frech

K. Rakhimova vs. (2) C. Giorgi