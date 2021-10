Wimbledon svela i piani per l’edizione 2022. Addio al riposo nella prima domenica, 100 anni del Centre Court

AELTC ha svelato stamattina i primi piani per l’edizione 2022 di Wimbledon. Dopo l’ottimo successo dell’edizione 2021, nonostante i problemi causati dalla pandemia, già si lavora alacremente per l’edizione dell’anno prossimo. Sono stati diffusi i criteri per il pubblico che arriverà ai Championship, le celebrazioni per i 100 anni del Centre Court nell’attuale sito dell’area, ed anche la conferma che non ci sarà più il riposo nella prima domenica, quindi addio al mitico “super monday” con tutti gli ottavi, maschili e femminili, in campo nella stessa giornata. Ecco alcuni punti salienti del comunicato della AELTC.

100 anni del Campo Centrale

I Championships 2022 segneranno i 100 anni del Centre Court nella sua attuale sede a Church Road. Celebrare questo centenario e guardare avanti al prossimo sarà al centro dell’edizione 2022, con una cerimonia speciale che si terrà domenica 3 luglio, la domenica di mezzo. Per celebrare l’occasione, il Wimbledon Lawn Tennis Museum ha installato una nuova mostra dedicata al Centre Court – 100 Years of Change – che è ora disponibile per i visitatori dei Grounds. La pietra miliare sarà il tema centrale della campagna annuale di Wimbledon, che partirà in primavera, e un asciugamano commemorativo del centenario sarà in vendita al Wimbledon Shop.

Torneo su 14 giorni

Il 2022 segna anche il primo anno in cui si prevede che i Championships si svolgano su 14 giorni, con l’introduzione di una regolare sessione di gioco nella domenica centrale, per la prima volta nel programma permanente. Le ragioni di ciò sono molte. Non è mai stato così importante per gli eventi sportivi adottare misure proattive per migliorare la loro accessibilità, al fine di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato. L’introduzione di un giorno in più nel nostro programma, di domenica, ci consentirà di farlo. Ci consente inoltre di fornire una maggiore resilienza al programma del torneo. Aggiungendo la Middle Sunday, possiamo distribuire le partite del quarto turno su due giorni in linea con gli altri torneo Grand Slam, e abbiamo anche colto l’occasione per apportare alcune modifiche aggiuntive per migliorare la seconda settimana per i nostri concorrenti, ospiti, partner e tifosi. L’inclusione della domenica di mezzo vedrà le partite del quarto turno di singolare distribuite su due giorni e le partite di singolare maschile e femminile saranno mixate attraverso i quarti di finale.

Biglietteria per il torneo 2022

A seguito delle insolite disposizioni in materia di biglietteria per il 2021, siamo lieti di confermare un ritorno a modalità di emissione dei biglietti tradizionale per il 2022, ma non ci sarà un ballottaggio pubblico per i Championships 2022. Gli ospiti che hanno vinto il ballottaggio pubblico di Wimbledon 2020 e hanno accettato l’offerta del biglietto verranno offerti lo stesso giorno e lo stesso campo per il 2022. Prevediamo di comunicare questi dettagli all’inizio del nuovo anno. I biglietti saranno distribuiti tramite le app mobili ufficiali di Wimbledon su iOS e Android che verranno aggiornate nella primavera del 2022. The Queue and Ticket Resale tornerà nel 2022 per le vendite giornaliere. L’integrità del biglietto continuerà ad essere della massima importanza, con una sola coppia di biglietti disponibile per famiglia.

Per ulteriori informazioni sui biglietti per Wimbledon 2022, consigliamo di consultare il sito ufficiale del torneo.

Marco Mazzoni