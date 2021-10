Da Indian Wells: Parlano Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Sinner “Naturalmente so di avere una possibilità di qualificazione alle Finals, ma non ci sto pensando in questo momento”

Jannik Sinner : “Ho giocato una buona partita contro un avversario difficile non sono stanco fisicamente, ho avuto una settimana per prepararmi dopo il torneo di Sofia, mi sono sentito bene in campo. Nel primo set ho giocato molto bene, soprattutto ho servito bene, portando in campo quello che abbiamo fatto in allenamento.

Ci sono ancora molti tornei da disputare in questa stagione. Naturalmente so di avere una possibilità di qualificazione alle Finals, ma non ci sto pensando in questo momento. Questo non mi passa mai per la testa. Sto bene fisicamente e mentalmente, mi sento pronto ad affrontare ciò che resta della stagione e sono concentrato soprattutto per migliorarmi nel gioco.

In tornei come questi, dove giochi un giorno sì e uno no, e dove hai parecchio tempo prima, qualcuno riesce anche a lavorare su cose nuove. Per quel che mi riguarda ci siamo allenati tanto, tranne ieri quando abbiamo ridotto un poco per conservare le energie per la partita. Sapevamo da mercoledì o giovedì che avrei giocato domenica, quindi è stato abbastanza semplice programmare il tipo di lavoro da fare”.

Matteo Berrettini :“L’altro giorno ho avuto un problema al collo e la schiena in allenamento, mi sono preso un paio di giorni di riposo ma ho dovuto dare la priorità agli incontri di singolare. Mi dispiace perché è da un po’ di tempo che cerco di giocare con Jannik e non ci riusciamo. Oggi mi sentivo meglio anche se non ho giocato il mio miglior tennis e le condizioni qui tutto sommato mi piacciono, ho più tempo per girarmi sul dritto perché la palla rimbalza abbastanza”.

Il video della giornata appena conclusa