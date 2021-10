ITF Solarino: le novità sui campi, gli arbitri e liste provvisorie

Verranno avviate nelle prossime settimane e in perfetto timing con l’inizio del primo torneo di 15 mila dollari, i lavori di manutenzione straordinaria dei campi in carpet dello Zaiera Tennis Resort. A due anni di distanza dall’ultimo torneo giocato, l’organizzazione dell’ITF WorldTennis Tour di Solarino, guidata dal maestro catanese Renato Morabito, ha predisposto un restyling del fondo e degli spazi utilizzati per la disputa dei tornei.

Un intervento non fondamentale, perché l’impianto è stato interamente ristrutturato nel 2016, ma necessario per lanciare un segnale di concreta attenzione verso una ripresa ottimale delle tre tappe siciliane inserite nel tabellone ITF.

L’International Tennis Federation ha comunicato le designazioni per le prime due settimane di competizioni targate Archigen Cup e Topspin Energy Cup; Santo Nicola Aniello arbitrerà Solarino 1 e 2, mentre Daniela Carbonaro e Alessandra Zanchetta si susseguiranno nei quattordici giorni. Da stabilire ancora le designazioni per l’ultima settimana targata G&V Hospital Cup. Supervisor del torneo è il polacco Tamas Peterdi.

Infine, sono attese tra circa dieci giorni le prime liste non definitive delle tenniste partecipanti, ma i primi contatti con l’organizzazione sono già partiti.

“Si tratta di giovani tenniste italiane e un ex 150 del mondo tedesca – spiega il tournament director Renato Morabito -, niente di certo chiaramente, ma è il segnale di come l’TF di Solarino stia di nuovo scaldando i motori”.