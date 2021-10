Guillermo Coria sostituisce Gaston Gaudio ed è il nuovo Capitano di Davis dell’Argentina

E’ confermato: Guillermo Coria , ex top 5 mondiale, sostituirà l’amico ed ex rivale Gaston Gaudio come capitano argentino di Coppa Davis.

La notizia è stata ufficializzata questo lunedì dalla Federazione argentina. Coria farà il suo esordio come selezionatore nei playoff di qualificazione alle finals 2022, in programma nel prossimo mese di marzo.