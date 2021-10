WTA 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di oggi. Paolini e Trevisan primedue teste di serie delle qualli. C’è anche la Stefanini

WTA 1000 Indian Wells – Tabellone Qualificazione, cemento

J. Paolini (1) v N. Vikhlyantseva

T. Maria v K. Kozlova (15)

M. Trevisan (2) v H. Baptiste

R. Brantmeier (WC) v K. Boulter (20)

E. Ruse (3) v E. Douglas (WC)

S. Vickery v L. Pattinama Kerkhove (17)

A. Sharma (4) v E. Kalieva (WC)

P. Stearns (WC) v C. Vandeweghe (16)

M. Frech (5) v L. Cabrera

F. Di Lorenzo v R. Marino (21)

Z. Diyas (6) v K. Nara

M. Hibi v O. Govortsova (13)

K. Kucova (7) v Y. Yuan

M. Hontama v P. Udvardy (14)

V. Tomova (8) v P. Hon

A. Muhammad v A. Kalinskaya (19)

B. Haddad Maia (9) v L. Stefanini

U. Arconada (WC) v A. Rodionova (18)

X. Wang (10) v E. Liang

C. Dolehide v G. Min (22)

M. Inglis (11) v M. Bolkvadze

A. Parks v L. Kung (24)

K. Flipkens (12) v T. Rabman (WC)

P. Ormaechea v K. Kawa (23)

STADIUM 6 – 8:00 PM

US Francesca Di Lorenzo – CA Rebecca Marino

AU Maddison Inglis – GE Mariam Bolkvadze

US Sachia Vickery – NL Lesley Pattinama Kerkhove

STADIUM 2 – 8:00 PM

US Reese Brantmeier – GB Katie Boulter

US Asia Muhammad – RU Anna Kalinskaya

US Peyton Stearns – US Coco Vandeweghe

STADIUM 8 – 8:00 PM

SK Kristina Kucova -CN Yue Yuan

BR Beatriz Haddad Maia – IT Lucrezia Stefanini

KZ Zarina Diyas – JP Kurumi Nara

STADIUM 4 – 8:00 PM

IT Jasmine Paolini – RU Natalia Vikhlyantseva

BE Kirsten Flipkens – US Theadora Rabman

US Usue Maitane Arconada – AU Arina Rodionova

STADIUM 7 – 8:00 PM

PL Magdalena Frech – AU Lizette Cabrera

AR Paula Ormaechea – PL Katarzyna Kawa

AU Astra Sharma – USElvina Kalieva

STADIUM 5 – 8:00 PM

DE Tatjana Maria – UA Kateryna Kozlova

BG Viktoriya Tomova – AU Priscilla Hon

RO Elena-Gabriela Ruse – US Ellie Douglas

STADIUM 3 – 8:00 PM

IT Martina Trevisan – US Hailey Baptiste

US Alycia Parks – CHLeonie Kung

US Caroline Dolehide – US Grace Min