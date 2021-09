ATP 250 Sofia: Sinner inizia la difesa del titolo 2020 superando in due set Gerasimov

Buon ingresso nell’ATP 250 di Sofia per Jannik Sinner. L’azzurro, campione in carica nel torneo bulgaro, supera 6-2 7-6 il bielorusso Egor Gerasimov, con una prestazione discreta, a tratti ottima nel primo set. Qualche alto e basso, ma bravo a cancellare le prime sette palle break concesse. Con un pessimo nono game nel secondo parziale, ha ceduto il servizio ma è stato bravo a contro brekkare immediatamente il rivale. Si va al tiebreak, dopo non aver trasformato due match point (uno sciupato malamente). Nel “decider”, quasi perfetto Sinner, che così accede ai quarti di finale, dove sfiderà l’australiano Duckworth.

C’era attesa per questa partita di Jannik. Non giocava da un po’, da US Open. La Race 2021 è molto interessante, la chance di entrare già quest’anno alla prima edizione delle ATP Finals a Torino è concreta, ma serve fare punti in queste ultime settimane della stagione, serve giocare bene, fin da subito. Sinner ha mostrato oggi un tennis discreto, piuttosto solido nella spinta e ottimo in difesa. Qualche alto e basso, soprattutto ancora troppi errori col diritto e la prima di servizio non continua. Ma per essere il rientro in torneo, non una cattiva prestazione.

L’azzurro è sembrato in ottima condizione fisica. Veloce, intenso, molto rapido nel difendere le palle negli angoli rimandando palle lunghe e quindi riguadagnando il centro del campo prontamente e con equilibrio. Il rovescio in pressing è stato molto buono, ma complessivamente l’azzurro è parso di una tacca superiore a Gerasimov nello scambio. Il bielorusso ha tenuto, ha sprintato, ma il forcing di “Jan” sul rovescio ha portato lauti dividenti.

Nel primo set, nonostante qualche errore di troppo e ben 5 palle break concesse, è stato prefetto nel cancellarle tutte, giocandosele bene, tra servizi precisi e scambi condotti con un bel ritmo, intenso e preciso. Il primo passaggio a vuoto è arrivato sul 4 pari nel secondo: ha perso il servizio mandando il rivale avanti 5-4, ma la sua reazione immediata è stata un bel segnale di forza. Ha risposto bene, ha messo grande pressione, portando Egor a sbagliare.

Del resto Gerasimov per larga parte del match ha subito il forcing dell’azzurro. Troppo corto nel palleggio, Egor ha inciso poco in risposta e stazionando troppo dietro per contenere il pressing di Jannik ha concesso troppo campo da difendere, perdendo la maggior parte degli scambi di ritmo.

Si è notata in Sinner una prima di servizio con un movimento piuttosto corto e dinamico, un po’ modificato. Da verificare al prossimo match.

Una buona partita per l’azzurro, che domani se la vedrà con Duckworth. Un avversario totalmente diverso, uno che corre e tira, che non ha paura degli scambi di ritmo.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita

Jannik Sinner inizia il suo primo match da campione in carica a Sofia con il servizio. Lungo scambio, lo vince l’azzurro spostando Gerasimov e portandolo all’errore col rovescio. Il campo non è molto veloce, mentre il bielorusso preferisce l’uno-due. Male col rovescio Jannik in quest’avvio: uno corto, castigato da un gran lungo linea del rivale; quindi un errore non forzato. 15-40, subito due palle break da difendere. Si salva col servizio, una seconda molto carica da destra e poi un Ace da sinistra. Lento nell’uscita dal servizio Sinner, si fa sorprendere da una risposta profonda ma nemmeno eccezionale, concedendo la terza palla break. Spinge col diritto e coi piedi in campo tocca una palla corta vincente, bene “Jan”. 6 minuti, 3 palle break annullate e 1-0 Sinner. Gerasimov to serve. Non incide con la prima, si scambia, e Sinner fa valere la sua sostanza in progressione. Con una bella smorzata a chiudere un bel pressing, l’azzurro sale 0-30. Male Egor sotto rete, tocca con zero mano una palla deviata dal nastro ma giocabile. 0-40, tre palle break per Jannik. Doppio fallo!? BREAK Sinner, 2-0 avanti. Il bielorusso è in netta difficoltà nel gestire lo scambio col rovescio, Jannik lo sa e martella, servizi e diritti tutti a sinistra. 3-0 Sinner, parziale di 10 punti a 0 dopo aver cancellato la terza palla break. Gerasimov interrompe a 11 i punti di fila persi, grazie ad un bel servizio, ma resta in difficoltà nel contenere il ritmo dell’azzurro. Staziona troppo dietro e i suoi drive non sono incisivi. Sul 15-30 Egor trova finalmente la miglior prima di servizio, chiude con un Ace, 1-3. Jannik è bello sciolto, martella dal centro del campo chiudendo a sinistra il rivale per poi infilarlo nell’angolo scoperto col rovescio, ora potente ed efficace. 4-1 Sinner, in totale controllo dello scambio in questa fase. Nel settimo game Sinner inizia male, un errore e un doppio fallo. 0-30. La prima non va, chance per Egor. Spara un paio di gran rovesci l’azzurro, Gerasimov si difende con le unghie ma non basta. Però sul 15-30 un nastro complica la traiettoria per Jannik, che sbaglia in avanzamento. 15-40, altre due palle break da difendere per Sinner. Servizio e diritto perfetto, a cancellare la prima; che rischio sulla seconda… pressa col diritto e trova un pizzico di riga con un lungo linea da sinistra. Parità. Con una buona difesa, Sinner si porta 5-2. Vola 0-30 in risposta Jannik, e quindi 30-40 con un doppio fallo. È il primo Set Point. Attacca Gerasimov, ma Jannik trova un passante di rovescio cross strettissimo, vincente. Il colpo più difficile e bello del set, proprio sul set point. 6-2 Sinner, un set dominato negli scambi e molto bravo Jannik nel respingere le 5 palle break concesse.

Secondo set, scatta alla battuta Jannik. La prima non va, Gerasimov spinge a tutta, ma la difesa dell’azzurro è efficace. A 15 vince il primo game, 1-0. Invece è la prima del bielorusso a non funzionare come nei giorni migliori, si scambia “troppo” per i suoi gusti. Prova ad attaccare Egor, ma i passanti di Sinner sono complessi da rigiocare. Con Egor coraggio spinge e si porta 1-1, ma in risposta non riesce ad incidere. Nel terzo game troppi errori, si va ai vantaggi. Un altro diritto sparato malamente in rete costa a Jannik la sesta palla break del match… Si salva ancora l’azzurro, attento nella spinta in progressione. 2-1 Sinner, finora perfetto nel respingere tutte le palle break. Ora il set avanza rapido sui game di servizio, bene l’azzurro con la prima. Sesto game, si scambia a buona velocità e Gerasimov spara lungo col rovescio, 15-30. Quindi sul 30 pari Sinner spinge e attacca. 30-40, prima palla break nel set per l’azzurro! La cancella Egor con una prima di servizio potente, esterna. Col servizio il bielorusso impatta 3 pari. Ottima la qualità della seconda di servizio di Jannik: palla carica, veloce e discretamente lunga. Già a US Open si erano visti molti servizi così, oggi anche la prima sembra “migliorata” nella meccanica, più fluido e corto il movimento, ancora non entra con continuità. Tra prime e seconde, quasi non si è scambiato nel settimo game, 4-3 Sinner. Anche Gerasimov serve bene adesso, in risposta si fa fatica. Nono game, dal niente Sinner si “incarta”. Due errori col diritto, ed ecco il 15-40, altre due palle break per il bielorusso. Cancella la prima con una prima esterna, precisa; capitola sulla seconda (ottava complessiva), un rovescio è colpito arretrando, stecca e palla che decolla. Perde il servizio mandando Gerasimov a servire per il set avanti 5-4. Sinner impone grande ritmo dal fondo in risposta. 0-15. Stesso film nel secondo punto, grande pressione e 0-30. Gerasimov sente il momento, la prima di servizio non va e addirittura doppio fallo! 0-40, tre palle per l’immediato contro break. Niente prima in… si prende un rischio folle con la seconda Egor, di fatto una prima, che resta in campo. Ma restano altre 2 palle break. Si scambia e il primo a sbagliare è il bielorusso. BREAK Sinner, impatta 5 pari. Accusa il momento il rivale, sparacchia fuori e Jannik si porta 6-5. Jannik risponde, fa giocare il rivale che di rovescio sbaglia. 15-30, a due punti dal match l’azzurro. Sparacchia di diritto Egor e scaraventa anche la racchetta. Doppio Match Point Sinner! Lungo scambio, stavolta Gerasimov tiene e trova un bel cross col diritto. Secondo Match Point… Risponde con una acrobazia Jannik, ribalta lo scambio ma sbaglia un affondo col diritto da tre quarti campo, su di una palla mal centrata dal rivale. Peccato, era grande chance per chiuderla. Si va al tiebreak, negli ultimi punti non preciso Sinner, con la macchia di quel diritto “facile” sbagliato nel momento clou. Inizia bene il TB “Jan”, servizio e diritto, 1-0. Sbaglia poi un diritto cross, 1 pari. Bella prima di Egor, 2-1 avanti. Ancora servizio e diritto di Sinner, 2 pari. Buona prima esterna, 3-2 Sinner. Gran pressing col diritto dell’azzurro, chiude il rivale nell’angolo, avanza e tocca sotto rete. Si gira 4-2 Sinner. Con un orribile doppio fallo, Egor regala il punto del 5-2 all’azzurro, ora al servizio. Sbaglia un diritto in scambio “Jan”, 5-3. Arriva uno scambio durissimo, sprinta e soffre Gerasimov, ma alla fine è lui a sbagliare sotto il pressing dell’azzurro. 6-3, altri 3 Match Point per Sinner. Basta il primo, bella risposta e col diritto Egor spedisce in rete. Vince Sinner, domani nei quarti sfiderà Duckworth.

Marco Mazzoni

[1] Jannik Sinner vs [Q] Egor Gerasimov



ATP ATP Sofia Sinner J. Sinner J. 6 7 Gerasimov E. Gerasimov E. 2 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Gerasimov E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Gerasimov E. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Gerasimov E. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Gerasimov E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Gerasimov E. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Gerasimov E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Gerasimov E. 0-15 0-30 15-30 30-40 5-2 → 6-2 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Gerasimov E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Gerasimov E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Gerasimov E. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4 Aces 2

2 Double Faults 4

54%(36/67)1st Serve 61%(39/64)

81%(29/36)1st Serve Points Won 69%(27/39)

58%(18/31)2nd Serve Points Won 36%(9/25)

88%(7/8)Break Points Saved 57%(4/7)

10 Service Games Played 10

31%(12/39)1st Serve Return Points Won 19%(7/36)

64%(16/25)2nd Serve Return Points Won 42%(13/31)

43%(3/7)Break Points Converted 13%(1/8)

10 Return Games Played 10

(47/67)Service Points Won 56%(36/64)

44%(28/64)Return Points Won 30%(20/67)

57%(75/131)Total Points Won 43%(56/131)