Raducanu wild card a Indian Wells e affascina alla “prima” dell’ultimo film di 007

Emma Raducanu tornerà in campo a Indian Wells. Il torneo californiano, spostato dalla classica data primaverile all’autunno per colpa della pandemia, le ha assegnato una wild card, quindi la giovane rivelazione di US Open 2021 farà il suo “nuovo” debutto da campionessa Slam in torneo. Attualmente Emma è n.14 nella race stagionale WTA, per qualificarsi per le WTA Finals (quest’anno in scena in Messico a Guadalajara) ha bisogno di racimolare almeno 400 punti per entrare nelle top8, oltre ai risultati delle colleghe.

In attesa di vederla di nuovo in campo, per confermare lo stupefacente tennis che l’ha fatta vincere US Open senza perdere un set, Raducanu brilla in ogni evento a cui partecipa, da vera star. Ultimo la “premiere” del film “No time to die”, 25esimo capitolo della saga di James Bond, evento di presentazione rimandato per colpa del covid-19. Emma si è presentata sul red carpet della Royal Albert Hall a Londra, mostrando il suo bel sorriso e indubbio fascino, come riportiamo nel video qua sotto.

Marco Mazzoni