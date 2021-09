Rafa “chiama” Roger per il doppio 2022 in Laver Cup

È appena calato il sipario sull’edizione 2021 della Laver Cup, che già una storia su Instagram scalda i motori per l’edizione 2022. La ricca esibizione tra i team Europa e Mondo, sulla falsa riga della Ryder Cup del golf, andrà in scena alla O2 Arena di Londra, teatro di molte edizioni delle ATP Finals. Un appuntamento che stuzzica la fantasia di Rafa Nadal, tanto da spingerlo a pubblicare una storia sul social Instagram, in cui invita senza mezzi termini l’amico-rivale Federer a formare una coppia di doppio alla prossima edizione.

Riportiamo il tweet del collega Samulski che immortala il messaggio dell’iberico.



La prima volta che i due super campioni giocarono insieme fu proprio alla Laver Cup 2017, a Praga.