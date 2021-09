Campionato Under 12: la Tennis Training School sul tetto d’Italia

l’Umbria e la Tennis Training School sul tetto d’Italia. Quattro anni dopo il successo dei ragazzi dello Junior Tennis Perugia nell’under 16, oggi viene riscritta la storia del movimento tennistico regionale. A compiere l’impresa sono state Ginevra Batti e Jasmine De Magistris della Tennis Training School di Foligno che hanno conquistato lo scudetto under 12 a squadre nelle final eight svoltesi al Tennis Tolentino .

Nella finalissima contro il Play Pisana le giovani girls umbre hanno sfoderato una prestazione perfetta vincendo 2 a 0. Jasmine ha portato il primo punto a casa battendo Beatrice Lepri per 62 61. Poi Ginevra ha compiuto l’opera vincendo su Martina Cerbo 61 61. E’ stata una lunga cavalcata iniziata con la fase di macroarea della settimana scorsa, vinta giocando un’unica partita contro il TC Sinalunga. Poi a Tolentino la vittoria ai quarti di finale contro il TC Palermo2-1 (Batti- D’Amico 64 62, Batti//DeMagistris – Ferreri/D’Amico 16 64 11-9) e contro Finale Ligure in semifinale ( Batti- Gramaticopolo 64 64 Batti/DeMagistris – Grammaticopolo/Pessina 63 62) Domenica l’apoteosi contro il Play Pisana, un trionfo seguito da tanti tifosi provenienti da Foligno e dal Presidente e Vice Presidente della FIT Umbria Roberto Carraresi e Maurizio Mencaroni. Raggianti ed ancora emozionate le ragazze per il titolo più importante della loro carriera:” lo vogliamo dedicare a tutti i nostri maestri della Tennis Training, al e ai nostri genitori che ci seguono e ci sostengono ogni giorno”, ci confidano all’unisono Jas e Gini. Oggi contro il Play Pisana abbiamo giocato veramente bene, abbiamo meritato questo scudetto che custodiremo nelle nostre camerette”.

Fabrizio Roscini è il capitano di questa fantastica squadra che è andata a bissare il successo di Foligno di sei anni fa nella stessa categoria:” Siamo molto contenti, una vittoria che fa parte di un progetto nato nel 2018 con queste ragazze”.

Roberto Carraresi e Maurizio Mencaroni sugli spalti hanno sofferto e gioito per un tricolore a squadre che mancava da diverso tempo:” ” Grande soddisfazione per il titolo italiano che ci mancava da 4 anni. i successi non si costruiscono a caso ma sono il frutto di un lavoro quotidiano. Tutto il comitato si complimenta con gli amici della Tennis Training “, ha evidenziato Carraresi.

“Risultato prestigioso che dà lustro alla stagione positiva del settore giovanile umbro . Dopo l’ottimo bilancio degli Italiani individuali dove abbiamo conquistato nel doppio un titolo e due finali perse e con 10 giocatori diversi che sono arrivati come minimo agli ottavi di finale, questa è stata una grande ciliegina sulla torta. Ginevra e Jasmine, due giocatrici nate nel 2009 che hanno rischiato di uscire già ai quarti con Palermo e che poi invece hanno vissuto uno straordinario torneo in crescendo”, ha invece affermato Mencaroni.

Ginevra agli italiani individuali è arrivata fino in semifinale e ha già vestito la maglia dell’Italia under 12, Jasmine è stata finalista dell’edizione 2021 del Tennis Trophy FIT Kinder Joy Of Moving.

Questo è il sigillo più bello e importante delle loro giovani carriere conquistato con cuore, carattere, ottime basi e grinta.