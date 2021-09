Come sarebbe la classifica ATP sulle ultime 52 settimane? Medvedev n.1, Sinner n.9

Tutti conosciamo le mille difficoltà che il mondo del tennis Pro ha dovuto affrontare per colpa della pandemia. Nel 2020 molti mesi di stop, tornei cancellati, altri spostati, ed un conseguente (e necessario) intervento sulle classifiche. Lo scostamento rispetto al sistema di calcolo tradizionale si protrarrà ancora per diversi mesi, ma è curioso andare a vedere come sarebbe oggi, lunedì 20 settembre, il ranking ATP se consideriamo solo ultime 52 settimane. Il tour Pro infatti dal settembre 2020 con la disputa regolare di US Open non si è più fermato, subendo diversi aggiustamenti (alcuni eventi spostati come l’Australian Open, altri cancellati come la “leg asiatica”), ma c’è stata una continuità di gioco che rende un calcolo dei punti sulle canoniche 52 settimane assai probante.

Il risultato del calcolo è assai interessante. Nonostante i 3 Slam vinti e la finale a US Open, Novak Djokovic non sarebbe più il n.1 del mondo, scalzato da Daniil Medvedev. Infatti il russo, neo campione Slam, ha accumulato nelle ultime 52 settimane 9015 punti, più degli 8860 del serbo, che sarebbe di fatto detronizzato. Nei prossimi mesi Daniil avrà cambiali pesantissime da onorare (le vittorie a Bercy e soprattutto alle ultime ATP Finals giocate a Londra), ma intanto avrebbe strappato al grande rivale il vertice della classifica mondiale.

Sasha Zverev sarebbe al n.3 con 6215 punti, superando così Stefanos Tsitsipas (5680 punti per lui), mentre per il ranking ATP ufficiale le loro posizioni sono invertite. Andrey Rublev con 5230 punti si conferma n.5 in entrambe le classifiche. Matteo Berrettini salirebbe invece al n.6 (3955 punti nelle ultime 52 settimane), superando così Rafa Nadal (3745 punti). Balzo in avanti anche per Casper Ruud, che con 2685 punti salirebbe dal n.10 al n.8, e soprattutto per Jannik Sinner, che dal n.14 del ranking ufficiale si porterebbe al n.9 con 2620 punti. Chiude la top10 “virtuale” Hubert Hurkacz (2605 punti).

Tra gli altri scostamenti più notevoli, segnaliamo Aslan Karatsev, che sarebbe n.12 per punti nelle ultime 52 settimane (è n.25 ATP), Cameron Norrie stazionerebbe al n.16 (è n.28) e Lorenzo Sonego, che dalla 24esima posizione salirebbe alla 17esima. Llyod Harris sarebbe n.22 (38) e la rivelazione di US Open21 Carlos Alcaraz volerebbe alla n.23 dalla 38.

Chi pagherebbe di più col conteggio delle ultime 52 settimane? Oltre a Djokovic, Thiem scenderebbe alla posizione n.19 (è attualmente n.8), Federer crollerebbe al n.76 (resta n.9 con il ranking attuale, del resto lo svizzero ha giocato pochissimo), Monfils al n.96 (è n.20) e Gilles Simon, oggi n.100, sprofonderebbe addirittura al n.202.

Alla fine la Race 2021 resta la classifica ufficiale più probante, non condizionata dai punti “congelati” che via via si andranno a perdere nei prossimi mesi.

