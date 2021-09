Challenger Istanbul: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. 4 azzurri nel Md

CHALLENGER Istanbul 2 (Turchia) – Tabellone Principale, cemento

(1) Duckworth, James vs Giustino, Lorenzo

Muller, Alexandre vs Qualifier

(WC) Agabigun, Sarp vs Grenier, Hugo

Kuznetsov, Andrey vs (6) Donskoy, Evgeny

(4) Uchiyama, Yasutaka vs Moriya, Hiroki

Qualifier vs Arnaboldi, Andrea

Tomic, Bernard vs Halys, Quentin

Fabbiano, Thomas vs (7) Marchenko, Illya

(8) Safwat, Mohamed vs Qualifier

Tseng, Chun-hsin vs Marcora, Roberto

Tiurnev, Evgenii vs Karlovskiy, Evgeny

Gojo, Borna vs (3) Galan, Daniel Elahi

(5) Polmans, Marc vs (WC) Kirci, Koray

Ito, Tatsuma vs Wu, Tung-Lin

Qualifier vs (WC) Cornea, Victor Vlad

Ebden, Matthew vs (2) Albot, Radu

CHALLENGER Istanbul 2 (Turchia) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Blancaneaux, Geoffreyvs Jecan, AlexandruDubrivnyy, Artemvs (7) Heyman, Christopher

(2) Andreev, Adrian vs (WC) Cozbinov, Alexander

Lokoli, Laurent vs (6) Hsu, Yu Hsiou

(3) Chappell, Nick vs Kalenichenko, Danylo

(WC) Ilkel, Berk vs (5) Shevchenko, Alexander

(4) Uchida, Kaichi vs Setkic, Aldin

(WC) Tokac, Togan vs (8) Ejupovic, Elmar

Court 9 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Adrian Andreev vs [WC] Alexander Cozbinov

2. [WC] Berk Ilkel vs [5] Alexander Shevchenko

3. [WC] Togan Tokac vs [8] Elmar Ejupovic

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Laurent Lokoli vs [6] Yu Hsiou Hsu

2. [1] Geoffrey Blancaneaux vs Alexandru Jecan

3. [4] Kaichi Uchida vs Aldin Setkic

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Artem Dubrivnyy vs [7] Christopher Heyman

2. [3] Nick Chappell vs Danylo Kalenichenko