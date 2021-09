Maria Sharapova parla dei problemi di Naomi Osaka e della sua nuova vita

Ora a 34 anni, Maria Sharapova sta esplorando una nuova fase della sua vita. L’ex tennista ed ex numero uno del mondo si è ritirata all’inizio del 2020 e ha rilasciato un’intervista in cui parla della sua nuova prospettiva nel mondo, ma anche del tennis, naturalmente. E si sofferma su uno degli argomenti più caldi degli ultimi mesi: i problemi di Naomi Osaka e la questione della salute mentale.

“Dovremmo tutti sostenere gli atleti che attraversano momenti difficili. Naomi è una tennista incredibile e un essere umano fantastico che ha un futuro roseo davanti a sé. Bisogna rispettare la decisione che ha preso in un momento di vulnerabilità. Le persone non sanno cosa succede dietro le quinte e non conoscono come si sentono i giocatori perché guardano i loro idoli solo dentro il campo. Più supporto diamo a loro, meglio si sentiranno e meglio giocheranno”.

Tuttavia, ha spiegato che è importante essere presenti agli impegni con la stampa. “Nei giorni difficili, una persona deve essere presente alle conferenze stampa, bisogna rimanere professionali e parlare della partita. Si tratta però di stabilire certe regole perché ogni persona è diversa e ciò che è sensibile per uno può non esserlo per un altro”.

Su questa nuova fase della sua vita, la Sharapova dichiara di esplorare un nuovo modo di vivere. “Volevo sperimentare ed esplorare il mondo con un’altra prospettiva. Prima andavo in una città e pensavo solo all’aspetto sportivo. Pensavo al torneo e quando finiva preparavo le valigie per andare nel prossimo posto. Non ho avuto molto tempo per visitare i luoghi e capirne il vero significato”, ha confessato.