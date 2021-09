Us Open: Carlos Alcaraz si ritira. Félix Auger-Aliassime in semifinale (con il video della partita)

Us Open 2021

La favola di Carlos Alcaraz (ATP 55) agli US Open non ha un lieto fine. Lo spagnolo, più giovane giocatore ai quarti di finale dell’era Open (dal 1968), dopo aver giocato due partite al quinto set, ha dovuto ritirarsi nel match contro Félix Auger-Aliassime (15) dopo poco più di un’ora con il risultato parziale di 6-3 3-1 per un problema alla coscia. È dunque il canadese a passare il turno raggiungendo la sua prima semifinale di un grande slam, nella quale sfiderà il russo Daniil Medvedev (2).